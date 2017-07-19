В Башкирии срывающий крыши ураган попал на видео

Напомним, между 7 и 8 вечера сильным ветром в поселке Уфимский сорвало крышу спортзала школы, в селе Воздвиженка была повреждена крыша детского сада, в Мамбетово также была повреждена крыша школы. К счастью, от буйства стихий никто не пострадал.