В Башкирии срывающий крыши ураган попал на видео
На видео попал ураган, который повредил крыши построек, в том числе школ и детсада, в Хайбуллинском районе Башкирии.
На видео попал ураган, который повредил крыши построек, в том числе школ и детсада, в Хайбуллинском районе Башкирии.
Напомним, между 7 и 8 вечера сильным ветром в поселке Уфимский сорвало крышу спортзала школы, в селе Воздвиженка была повреждена крыша детского сада, в Мамбетово также была повреждена крыша школы. К счастью, от буйства стихий никто не пострадал.
«Вот такой ураган с ливнем прошёл вчера», — комментирует свою запись автор видео. Для ликвидации последствий Урагана были задействованы 6 единиц техники и 9 человек.