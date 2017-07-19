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13:58 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии срывающий крыши ураган попал на видео

На видео попал ураган, который повредил крыши построек, в том числе школ и детсада, в Хайбуллинском районе Башкирии.

Напомним, между 7 и 8 вечера сильным ветром в поселке Уфимский сорвало крышу спортзала школы, в селе Воздвиженка была повреждена крыша детского сада, в Мамбетово также была повреждена крыша школы. К счастью, от буйства стихий никто не пострадал.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Вот такой ураган с ливнем прошёл вчера», — комментирует свою запись автор видео. Для ликвидации последствий Урагана были задействованы 6 единиц техники и 9 человек.

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