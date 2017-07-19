Синоптики прогнозируют в регионе грозы и дожди до конца недели
Волгоградцев ждет жаркая погода, столбик термометра будет держаться в пределах +26…+37 градусов Цельсия.
Волгоградцев ждет жаркая погода, столбик термометра будет держаться в пределах +26…+37 градусов Цельсия.
Местами будут идти кратковременные дожди, сопровождаясь грозами. Но осадки не принесут прохлады, добавив лишь духоты в разогретый июльский воздух.
По данным Волгоградского ЦГМС, в четверг, 20 июля, по области ожидаются дожди, грозы. Ветер
В Волгограде 20 июля утром и днем ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер —
В пятницу по области снова будут идти кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром. Воздух прогреется днем до +25…+30ºС, местами до +35ºС. В Волгограде в этот день утром и днем возможны кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха: ночью +18…+20ºС; днем +30…+32ºС.
В субботу, 22 июля, в Волгограде и по области осадков не ожидается. Ветер — северный,
Несмотря на осадки, синоптики предупреждают о чрезвычайной пожароопасности (5 класс горимости леса) по южной половине Волгоградской области и в Волгограде, а также в отдельных северных районах (Палласовский, Николаевский, Старополтавский, Быковский). Высокая пожароопасность сохраняется в Камышинском, Котовском, Даниловском, Фроловском, Ольховском, Серафимовичском, Кумылженском районах.