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14:02 (мск), источник: РИАЦ

Синоптики прогнозируют в регионе грозы и дожди до конца недели

Волгоградцев ждет жаркая погода, столбик термометра будет держаться в пределах +26…+37 градусов Цельсия.

Источник: РИАЦ

Местами будут идти кратковременные дожди, сопровождаясь грозами. Но осадки не принесут прохлады, добавив лишь духоты в разогретый июльский воздух.

По данным Волгоградского ЦГМС, в четверг, 20 июля, по области ожидаются дожди, грозы. Ветер северо-восточный 6−11 м/с, при грозах порывы 13−18 м/с. Температура воздуха: ночью +18…+23ºС, местами до +13ºС; днем +27…+32ºС, местами до +37ºС.

В Волгограде 20 июля утром и днем ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер — северо-восточный 6−11 м/с, при грозе порывы до 16 м/с. Температура воздуха: ночью +19…+21ºС; днем +32…+34ºС.

В пятницу по области снова будут идти кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром. Воздух прогреется днем до +25…+30ºС, местами до +35ºС. В Волгограде в этот день утром и днем возможны кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха: ночью +18…+20ºС; днем +30…+32ºС.

В субботу, 22 июля, в Волгограде и по области осадков не ожидается. Ветер — северный, северо-восточный 6−11 м/с, днем местами порывы 13−18 м/с. Температура воздуха: ночью +16…+18ºС; днем +31…+33ºС.

Несмотря на осадки, синоптики предупреждают о чрезвычайной пожароопасности (5 класс горимости леса) по южной половине Волгоградской области и в Волгограде, а также в отдельных северных районах (Палласовский, Николаевский, Старополтавский, Быковский). Высокая пожароопасность сохраняется в Камышинском, Котовском, Даниловском, Фроловском, Ольховском, Серафимовичском, Кумылженском районах.

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