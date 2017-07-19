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15:37 (мск), источник: Клопс.ru

На ул. Ватутина временно запретят остановку транспорта

В Калининграде с 30 июля запретят остановку транспорта на ул. Ватутина. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Источник: Клопс.ru

Временный запрет связан со строительными работами. Ограничения снимут после их окончания.

«В целях повышения безопасности дорожного движения и обеспечения беспрепятственного заезда крупногабаритного транспорта на строительную площадку по ул. Ватутина в районе д. 20, 19, 21, временно, с 30 июля и до окончания работ, будут установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена», — говорится в сообщении ведомства.

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