На ул. Ватутина временно запретят остановку транспорта

Временный запрет связан со строительными работами. Ограничения снимут после их окончания.

«В целях повышения безопасности дорожного движения и обеспечения беспрепятственного заезда крупногабаритного транспорта на строительную площадку по ул. Ватутина в районе д. 20, 19, 21, временно, с 30 июля и до окончания работ, будут установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена», — говорится в сообщении ведомства.