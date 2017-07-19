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15:07 (мск), источник: Индикатор

Тираннозавры не могли бегать

Рост и вес тираннозавра не позволяли ему передвигаться со скоростью быстрее 20 км/ч. Исследование было опубликовано в журнале Peer J, кратко об этом сообщает BBC.

Источник: AFP 2017

Ученые из Манчестерского университета провели компьютерное моделирование, которое позволило оценить скорость прямоходящих массивных динозавров. По объему мышц ученые предполагали, что скорость тираннозавра могла достигать 30 км/ч, но когда в модель были внесены данные по прочности скелета, оказалось, что эти динозавры не могли бегать быстрее 20 км/ч.

Если бы тираннозавр перешел на бег, его ноги бы сломались под тяжестью тела.
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Профессор Уильям Селлерс, один из авторов исследования, назвал тираннозавра медленным динозавром, которому было не свойствено преследовать добычу. Он также предположил, что в процессе взросления модель охоты этого динозавра могла меняться.

При этом не самая высокая скорость бега динозавра вовсе не означает, что он менее проворный, и, тем более, менее опасный. Палеонтологи утверждают, что его скорость сопоставима со скоростью некоторых бегунов, поэтому столкнуться с тираннозавром все равно было бы рискованно.

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