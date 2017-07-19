Тираннозавры не могли бегать

Источник: AFP 2017

Ученые из Манчестерского университета провели компьютерное моделирование, которое позволило оценить скорость прямоходящих массивных динозавров. По объему мышц ученые предполагали, что скорость тираннозавра могла достигать 30 км/ч, но когда в модель были внесены данные по прочности скелета, оказалось, что эти динозавры не могли бегать быстрее 20 км/ч.

Если бы тираннозавр перешел на бег, его ноги бы сломались под тяжестью тела.

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Профессор Уильям Селлерс, один из авторов исследования, назвал тираннозавра медленным динозавром, которому было не свойствено преследовать добычу. Он также предположил, что в процессе взросления модель охоты этого динозавра могла меняться.