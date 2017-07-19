На Среднем Урале пройдет всероссийская акция «Ночь кино»

Как сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики главы региона, сейчас определяется список площадок, на которых пройдет акция.

Список фильмов, представленных на показе, определяется путем онлайн голосования. В этом году в список предложенных кинолент вошли: «Время первых», «Ледокол», «28 панфиловцев», а также картины для детей: «Снежная королева-3: Огонь и лед», «Три богатыря и Морской царь», «Иван Царевич и Серый Волк -3». Онланц голосование продлится до 25 июля.