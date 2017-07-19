На Среднем Урале пройдет всероссийская акция «Ночь кино»
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июля, ИА УралПолит.Ru. На Среднем Урале 27 августа пройдет всероссийская акция «Ночь кино», где бесплатно можно будет популярные отечественные фильмы последних лет.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июля, ИА УралПолит.Ru. На Среднем Урале 27 августа пройдет всероссийская акция «Ночь кино», где бесплатно можно будет популярные отечественные фильмы последних лет.
Как сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики главы региона, сейчас определяется список площадок, на которых пройдет акция.
Список фильмов, представленных на показе, определяется путем онлайн голосования. В этом году в список предложенных кинолент вошли: «Время первых», «Ледокол», «28 панфиловцев», а также картины для детей: «Снежная королева-3: Огонь и лед», «Три богатыря и Морской царь», «Иван Царевич и Серый Волк -3». Онланц голосование продлится до 25 июля.
В прошлом году мероприятие собрало 25 тысяч свердловчан. На площадках «Ночь кино» были показаны «Легенда № 17», «Батальонъ» и «Смешарики. Легенда о золотом драконе». Киноленты были показаны в более чем 80 кинотеатрах региона.