Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Понять и простить: КВНщики заступились за Азамата Мусагалиева
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Киркоров с детьми прилетел в Крым на вертолете
Как отдыхают российские знаменитости: горячие кадры
В моду вошла «уродливая» обувь (фото)
Российские хулиганы: от Марселя до «Матильды»Как футбольные фанаты остались один на один с силовиками
Понять и простить: КВНщики заступились за Азамата Мусагалиева
СМИ: в России произойдет замена денег
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
СМИ: Басков сказал, как Кадыров ускорил его свадьбу с Лопыревой
СМИ: Яна Чурикова откровенно поведала об анорексии
Как выглядит первая жена Трампа в свои 68 лет (фото)
Пелагея отметила 31-летие на секретной вечеринке (фото)
СМИ: Порошенко считает, что Киев созрел для «деоккупации Крыма»
Караулова предстала обнаженной на съёмках - СМИ
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
12Природные пожары в Калифорнии
13:54 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Городской пруд в Екатеринбурге превратили в помойку

Общестенники «выловили» из водоема 140 мешков с мусором.

Вывод напрашивается сам собой: красивейшее место в центре города за последние несколько лет превратили в самую настоящую свалку.

С глаз долой.

О том, что с городским прудом в Екатеринбурге происходит «что-то нечистое», стало понятно несколько недель назад. Городские службы, которые занимаются реконструкцией Макаровского моста, спустили воду, и взору горожан предстала безрадостная картина — горы мусора и бутылок.

«В связи с понижением уровня воды в городском пруду обнаружилось большое количество мусора, который был на дне, — заявил председатель комитета по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга Егор Свалов. — Официально заявляю, что подрядчик увеличил количество людей. Работают у резиденции, потом у кинотеатра “Космос”, далее по остальным участкам. Пруд не оставим без внимания».

Между тем слова чиновников, как обычно, разошлись с делом. Горы мусора не убывали. Кучка гастарбайтеров не могла справиться с огромными залежами. К прочей головной боли добавилось приближение международной промышленной выставки «Иннопром».

Тогда слуги народа решили справиться с проблемой оригинальным способом. Они снова подняли уровень воды, и весь мусор оказался скрыт от глаз приезжих иностранцев и гостей города.

Вместо удочек мешки.

Между тем общественники Екатеринбурга с проблемой мириться не стали. Сразу после отъезда гостей они решили организовать субботник — бросили клич в социальных сетях. Всех пришедших на уборку пообещали обеспечить перчатками и мешками. Городские службы снова понизили уровень воды в реке.

В минувшие выходные на стихийный субботник пришли порядка ста уральцев. Вместо удочек они вооружились мешками. За несколько часов активисты собрали 140 больших пакетов с мусором. Среди находок было несколько достаточно любопытных экземпляров — например, четыре боевых патрона, которые были направлены в полицию на исследование. Кроме того, на дне были найдены мёртвые раки. Кстати, ещё с пару десятков лет назад они обитали в городском водоёме, однако затем из-за сильной загрязнённости, что неудивительно, пропали. Нашли общественники даже золотые кольца, а также косметички, сапоги и множество негабаритной арматуры.

«Дно городского пруда представляет жуткое зрелище, — говорит один из организаторов акции Дмитрий Колезев. — Наш родной водоём буквально завален пластиком и бутылками. Такие акции просто необходимы. Причём собранный мусор получит вторую жизнь. Мы его собирали в разные виды пакетов. Часть уйдёт на переработку».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Родные корни. Зачем люди во всем мире изучают редкие языки?
Госдума приняла закон о курортном сборе
Билет без ручки: бесплатный багаж в самолетах могут отменить
Аппарат Госдумы научат писать по-русски
Сурков назвал полезным «хайп» вокруг Малороссии
Суд освободил из СИЗО осужденного за разбой инвалида
Сборная России выиграла пятое золото ЧМ по водным видам спорта
Медведев наградил почетной грамотой экс-главу «Почты России»
Спорт
«Мы вас повесим». Что происходило на дерби «Динамо» — «Спартак» Рассказываем о классике отечественного футбола — встрече между московскими «Динамо» и «Спартаком»
Авто
Видео дня: 20-мм снаряд пролетел сквозь Lamborghini Сразу отметим, что в результате эксперимента спортивный автомобиль не пострадал
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Бен Аффлек отказался от съемок в фильме ради здоровья От участия в работе над фильмом «Тройная граница» ранее уже отказались Ченнинг Татум и Том Харди
Недвижимость
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Ипотека для пенсионеров - на что можно рассчитывать?
В России падают цены на вторичное жилье
Российских дачников ждут нововведения
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
Киркоров с детьми прилетел в Крым на вертолете Певец впервые взял сына и дочь на гастроли.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь