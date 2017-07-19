Городской пруд в Екатеринбурге превратили в помойку
Общестенники «выловили» из водоема 140 мешков с мусором.
Общестенники «выловили» из водоема 140 мешков с мусором.
Вывод напрашивается сам собой: красивейшее место в центре города за последние несколько лет превратили в самую настоящую свалку.
С глаз долой.
О том, что с городским прудом в Екатеринбурге происходит «что-то нечистое», стало понятно несколько недель назад. Городские службы, которые занимаются реконструкцией Макаровского моста, спустили воду, и взору горожан предстала безрадостная картина — горы мусора и бутылок.
«В связи с понижением уровня воды в городском пруду обнаружилось большое количество мусора, который был на дне, — заявил председатель комитета по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга Егор Свалов. — Официально заявляю, что подрядчик увеличил количество людей. Работают у резиденции, потом у кинотеатра “Космос”, далее по остальным участкам. Пруд не оставим без внимания».
Между тем слова чиновников, как обычно, разошлись с делом. Горы мусора не убывали. Кучка гастарбайтеров не могла справиться с огромными залежами. К прочей головной боли добавилось приближение международной промышленной выставки «Иннопром».
Тогда слуги народа решили справиться с проблемой оригинальным способом. Они снова подняли уровень воды, и весь мусор оказался скрыт от глаз приезжих иностранцев и гостей города.
Вместо удочек мешки.
Между тем общественники Екатеринбурга с проблемой мириться не стали. Сразу после отъезда гостей они решили организовать субботник — бросили клич в социальных сетях. Всех пришедших на уборку пообещали обеспечить перчатками и мешками. Городские службы снова понизили уровень воды в реке.
В минувшие выходные на стихийный субботник пришли порядка ста уральцев. Вместо удочек они вооружились мешками. За несколько часов активисты собрали 140 больших пакетов с мусором. Среди находок было несколько достаточно любопытных экземпляров — например, четыре боевых патрона, которые были направлены в полицию на исследование. Кроме того, на дне были найдены мёртвые раки. Кстати, ещё с пару десятков лет назад они обитали в городском водоёме, однако затем
«Дно городского пруда представляет жуткое зрелище, — говорит один из организаторов акции Дмитрий Колезев. — Наш родной водоём буквально завален пластиком и бутылками. Такие акции просто необходимы. Причём собранный мусор получит вторую жизнь. Мы его собирали в разные виды пакетов. Часть уйдёт на переработку».