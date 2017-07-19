Городской пруд в Екатеринбурге превратили в помойку

Вывод напрашивается сам собой: красивейшее место в центре города за последние несколько лет превратили в самую настоящую свалку.

С глаз долой.

О том, что с городским прудом в Екатеринбурге происходит «что-то нечистое», стало понятно несколько недель назад. Городские службы, которые занимаются реконструкцией Макаровского моста, спустили воду, и взору горожан предстала безрадостная картина — горы мусора и бутылок.

«В связи с понижением уровня воды в городском пруду обнаружилось большое количество мусора, который был на дне, — заявил председатель комитета по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга Егор Свалов. — Официально заявляю, что подрядчик увеличил количество людей. Работают у резиденции, потом у кинотеатра “Космос”, далее по остальным участкам. Пруд не оставим без внимания».

Между тем слова чиновников, как обычно, разошлись с делом. Горы мусора не убывали. Кучка гастарбайтеров не могла справиться с огромными залежами. К прочей головной боли добавилось приближение международной промышленной выставки «Иннопром».

Тогда слуги народа решили справиться с проблемой оригинальным способом. Они снова подняли уровень воды, и весь мусор оказался скрыт от глаз приезжих иностранцев и гостей города.

Вместо удочек мешки.

Между тем общественники Екатеринбурга с проблемой мириться не стали. Сразу после отъезда гостей они решили организовать субботник — бросили клич в социальных сетях. Всех пришедших на уборку пообещали обеспечить перчатками и мешками. Городские службы снова понизили уровень воды в реке.

В минувшие выходные на стихийный субботник пришли порядка ста уральцев. Вместо удочек они вооружились мешками. За несколько часов активисты собрали 140 больших пакетов с мусором. Среди находок было несколько достаточно любопытных экземпляров — например, четыре боевых патрона, которые были направлены в полицию на исследование. Кроме того, на дне были найдены мёртвые раки. Кстати, ещё с пару десятков лет назад они обитали в городском водоёме, однако затем из-за сильной загрязнённости, что неудивительно, пропали. Нашли общественники даже золотые кольца, а также косметички, сапоги и множество негабаритной арматуры.