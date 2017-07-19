В Миассе хотят поставить памятник пельменю

Миассцам предложили решать, каким будет памятник пельменю: гипсовым или металлическим, круглым или в виде месяца, на вилке или на тарелке.

Конкурс на лучшую идею для будущей скульптуры объявил миасский Дом купца Смирнова. Он же именуется музеем пельменя. Предложения от горожан там будут принимать до 20 августа. Миасцам предлагают ничем не ограничивать свою фантазию: материал и форма будущей скульптуры могут быть какими угодно, а в конкурсе участвуют рисунки, макеты или простые описания задумки.

Напомним, музей пельменя в Миассе — первый и пока единственный в России музей такого рода. В нем собрана интересная информация про пельмени: (история появления, традиции, рецепты, фото, макеты пельменей разных стран, песни, частушки и многое другое. Здесь же, в музейном кафе, можно попробовать это национальное блюдо многих народов мира — в меню 40 видов пельменей на любой вкус.