Уфимцам предлагают придумать название для нового сквера
Зона отдыха появится недалеко от улицы Блюхера.
Зона отдыха появится недалеко от улицы Блюхера.
В Орджоникидзевском районе Уфы между улицей Блюхера и территорией нового жилого комплекса появится сквер. Там планируют проложить асфальтированную кольцевую дорожку, разделенную на две зоны — пешеходную и велосипедную. В ближайшее время должны установить наружное освещение, скамейки и урны, а также входную арку — уточнили в
Название для зоны отдыха предлагают придумать уфимцам: для этого необходимо зайти в группу района в соцсетях и оставить комментарий с вашим вариантом либо позвонить по телефону 242−37−53.