Уфимцам предлагают придумать название для нового сквера

В Орджоникидзевском районе Уфы между улицей Блюхера и территорией нового жилого комплекса появится сквер. Там планируют проложить асфальтированную кольцевую дорожку, разделенную на две зоны — пешеходную и велосипедную. В ближайшее время должны установить наружное освещение, скамейки и урны, а также входную арку — уточнили в пресс-службе городской мэрии.