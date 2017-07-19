В Самару из Саратова привезут 88 остановок за 7,4 млн рублей

Изначально администрация города планировала потратить на эти цели 9,5 млн рублей, однако Саратовский металлообрабатывающий завод согласился выполнить все работы за 7,4 млн рублей и стал победителем. Теперь подрядчику до 30 сентября этого года предстоит изготовить 88 остановок, которые планируют установить в Куйбышевском и Октябрьском районах, пишет «Самарская газета».