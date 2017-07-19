Прокуратура выявила факт незаконного повышения платы за ЖКУ

Управляющая компания необоснованно повысила плату за содержание и ремонт дома на проспекте Кораблестроителей в Сормовском районе Нижнего Новгорода, сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Надзорное ведомство провело проверку по жалобе местного жителя. Установлено, что управляющая компания ежегодно повышала размер платы за содержание и ремонт на индекс потребительских цен в России по жилищно-коммунальным услугам.

При этом законодательством не предусмотрена индексация со стороны управляющей компании. Установление нового размера платы за содержание и ремонт зависит от волеизъявления собственников многоквартирного дома и необходимости проведения тех или иных работ.