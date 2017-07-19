Белорусские Мальдивы превратились в промзону и стали непопулярными
На некогда популярных у туристов водоемах проведена рекультивация и смотреть там уже не на что.
На некогда популярных у туристов водоемах проведена рекультивация и смотреть там уже не на что.
МИНСК, 19 июл — Sputnik. Меловые карьеры, расположенные рядом с поселком Красносельский в Волковысском районе, перестали быть популярными у туристов, констатировали в УВД Гродненского облисполкома.
Карьеры стали широко известны несколько лет назад: сюда ехали люди не только из Беларуси, но и ближнего зарубежья — туристов привлекал необычный бирюзовый цвет водоемов, напоминавший воду Индийского океана у Мальдивских островов.
«Красносельские карьеры на
При этом в управлении отметили, что там не существовало ни одного пляжа и были зафиксированы летальные случаи при купании.
«Были приняты кардинальные меры. Усилена ведомственная сторожевая охрана, создана рейдовая группа и выставлен стационарный пост милиционеров из числа сотрудников Волковысского отдела департамента охраны МВД», — сообщили в милиции, уточнив, что за посещение красносельских «мальдив» была введена административная ответственность — штрафы за купание и стоянку автомобиля в неположенном месте.
По информации правоохранителей, проводимая рекультивация карьеров сделала их менее привлекательными в эстетическом плане, но более безопасными.
«На сегодняшний день местность напоминает исключительно промзону», — сказали собеседники Sputnik.
При этом согласно проведенным Волковысским зональным центром гигиены и эпидемиологии проверкам воды она по микробиологическим показателям не соответствовала требованиям норм — количество некоторых бактерий превышало норму почти в 100 раз.