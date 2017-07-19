Белорусские Мальдивы превратились в промзону и стали непопулярными

МИНСК, 19 июл — Sputnik. Меловые карьеры, расположенные рядом с поселком Красносельский в Волковысском районе, перестали быть популярными у туристов, констатировали в УВД Гродненского облисполкома.

Карьеры стали широко известны несколько лет назад: сюда ехали люди не только из Беларуси, но и ближнего зарубежья — туристов привлекал необычный бирюзовый цвет водоемов, напоминавший воду Индийского океана у Мальдивских островов.

Читайте также Граждан Беларуси нет среди пострадавших туристов в отеле Хургады

«Красносельские карьеры на какое-то время обрели такую популярность, что стали излюбленным местом для фото и видеосъемки. В 2012 году здесь был снят клип группы «Цвет алоэ» на песню «Наше лето», — сказали в УВД.

При этом в управлении отметили, что там не существовало ни одного пляжа и были зафиксированы летальные случаи при купании.

«Были приняты кардинальные меры. Усилена ведомственная сторожевая охрана, создана рейдовая группа и выставлен стационарный пост милиционеров из числа сотрудников Волковысского отдела департамента охраны МВД», — сообщили в милиции, уточнив, что за посещение красносельских «мальдив» была введена административная ответственность — штрафы за купание и стоянку автомобиля в неположенном месте.

По информации правоохранителей, проводимая рекультивация карьеров сделала их менее привлекательными в эстетическом плане, но более безопасными.

«На сегодняшний день местность напоминает исключительно промзону», — сказали собеседники Sputnik.