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13:51 (мск), источник: Водитель Петербурга

Петербургское метро меняет время работы двух станций

Добавим, что подобная схема работы уже обкатана в Петербурге. Так работают станции «Площадь Александра Невского» (1 и 2), а также «Владимирская» — «Достоевская».

Вестибюли двух станций метро Петербурга изменят схему работы с 1 сентября. Речь идет о «Звенигородской» и «Спасской», сообщает пресс-служба подземки.

Вестибюли будут начинать работать с 07:00, а закрывать свои двери в 20:00. Подобное решение объясняется маленьким пассажиропотоком.

Добавим, что подобная схема работы уже обкатана в Петербурге. Так работают станции «Площадь Александра Невского» (1 и 2), а также «Владимирская» — «Достоевская».

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