Петербургское метро меняет время работы двух станций
Добавим, что подобная схема работы уже обкатана в Петербурге. Так работают станции «Площадь Александра Невского» (1 и 2), а также «Владимирская» — «Достоевская».
Добавим, что подобная схема работы уже обкатана в Петербурге. Так работают станции «Площадь Александра Невского» (1 и 2), а также «Владимирская» — «Достоевская».
Вестибюли двух станций метро Петербурга изменят схему работы с 1 сентября. Речь идет о «Звенигородской» и «Спасской», сообщает
Вестибюли будут начинать работать с 07:00, а закрывать свои двери в 20:00. Подобное решение объясняется маленьким пассажиропотоком.
Добавим, что подобная схема работы уже обкатана в Петербурге. Так работают станции «Площадь Александра Невского» (1 и 2), а также «Владимирская» — «Достоевская».