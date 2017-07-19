Петербургское метро меняет время работы двух станций

Вестибюли двух станций метро Петербурга изменят схему работы с 1 сентября. Речь идет о «Звенигородской» и «Спасской», сообщает пресс-служба подземки.

Вестибюли будут начинать работать с 07:00, а закрывать свои двери в 20:00. Подобное решение объясняется маленьким пассажиропотоком.