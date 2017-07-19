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14:09 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Резиденция Байкальского Деда Мороза появится в Слюдянке Иркутской области

Усадьбу планируют открыть в 2019 году.

18 га земли выделили для строительства резиденции Байкальского Деда Мороза в Слюдянке Иркутской области. В ближайшее время будет создан генплан усадьбы с размещением всех построек. Резиденцию планируют открыть в 2019 году. Об этом корр. ИА IrkutskMedia рассказал председатель Думы Слюдянки Александр Тимофеев.

— Резиденция будет расположена в живописном месте, посреди гор, речки и леса. В ближайшее время необходимо сделать геодезическую съемку, внести изменения в генплан, это требует времени. Далее планируется провести отрытый конкурс на лучшую архитектурную идею усадьбы Деда Мороза. Необходимо определить будущую концепцию развития комплекса. Мы планируем все постройки выдержать в едином стиле, учитывая местные особенности. И в связи с этой концепцией будем привлекать специалистов, предпринимателей. Затем уже будем говорить о наполнении самой усадьбы, — сказал Александр Тимофеев.

Резиденция Байкальского Деда Мороза будет работать круглый год. Частные средства планируется привлекать для строительства кафе, гостиниц, спортивных объектов.

— Что именно будет размещено в усадьбе, я не хотел бы пока раскрывать, но она точно будет круглогодичной. Образ Деда Мороза, проживающего на Байкале, несомненно, будет интересен туристам. Это даст мощный толчок для развития города, — сказал председатель Думы Слюдянки.

Он также подчеркнул, что усадьба — это не коммерческий проект, а социальный. Резиденцию сможет посетить любой человек от Урала до Дальнего Востока. Ценовая политика будет приемлемой.

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