О возможной встрече с медведем предупредили жителей Новосибирска

Несколько грибников видели зверя в Кудряшовском бору, информацию подтверждают и лесники. К счастью, обошлось без жертв, передает «Инцидент Новосибирск». Однако расслабляться нельзя — охотоведы каждый день находят свежие следы. Хищник пришел со стороны Колывани, в этих местах он является гостем, потому предугадать его поведение невозможно.

«Замечен медведь, передвигается на 40 гектаров, встретиться с ним можно в любое время, в любом месте. Вторую неделю он находится в бору, поэтому вероятность встречи очень высокая», — прокомментировал ситуацию охотовед Кудряшовского бора Сергей Букрин.

Грибники в соцсетях посетовали, как же им теперь ходить в Кудряшовский бор. «Страшненько как-то. Я, конечно, понимаю, что живу в Сибири, но чтобы они и правда ходили по дорогам с балалайками, что-то не хочется», — написала подписчица паблика Ирина Жеребилова.

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