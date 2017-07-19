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14:27 (мск), источник: VN.ru

О возможной встрече с медведем предупредили жителей Новосибирска

Дикого медведя заметили очевидцы на Северном объезде в Новосибирске. По словам специалистов, зверь пришел к мегаполису со стороны Колывани.

Несколько грибников видели зверя в Кудряшовском бору, информацию подтверждают и лесники. К счастью, обошлось без жертв, передает «Инцидент Новосибирск». Однако расслабляться нельзя — охотоведы каждый день находят свежие следы. Хищник пришел со стороны Колывани, в этих местах он является гостем, потому предугадать его поведение невозможно.

«Замечен медведь, передвигается на 40 гектаров, встретиться с ним можно в любое время, в любом месте. Вторую неделю он находится в бору, поэтому вероятность встречи очень высокая», — прокомментировал ситуацию охотовед Кудряшовского бора Сергей Букрин.

Грибники в соцсетях посетовали, как же им теперь ходить в Кудряшовский бор. «Страшненько как-то. Я, конечно, понимаю, что живу в Сибири, но чтобы они и правда ходили по дорогам с балалайками, что-то не хочется», — написала подписчица паблика Ирина Жеребилова.

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Порой крупные дикие животные появляются даже на улицах Новосибирска. 11 мая огромного лося, идущего вдоль проезжей части по улице Баганской, наблюдали автомобилисты. Между тем, столкновение со столь крупным животным представляет серьезную опасность для людей.

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