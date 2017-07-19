Кустурица приедет в Крым

«Привет. Меня зовут Эмир Кустурица, я приезжаю в Ялту, будем играть концерт в “Юбилейном” (концертном) зале 23 июля», — сказал Кустурица в видео, предоставленном организаторами мероприятия — концертным агентством Inconcert.

Кроме того, в рамках своего первого визита в Крым Эмир Кустурица намерен осмотреть места и достопримечательности полуострова, которые, возможно, заинтересуют его для съемок нового фильма, сообщили РИА Новости в агентстве.

Новая программа The No Smoking Orchestra носит то же название, что последний фильм режиссера — «По млечному пути», главные роли в котором исполнили сам Эмир и Моника Беллуччи. Музыканты также исполнят композиции из знаменитых фильмов Кустурицы «Чёрная кошка, белый кот», «Жизнь как чудо», «Время цыган», «Аризонская мечта», «Завет».