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14:30 (мск), источник: РИА Новости

Кустурица приедет в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости, Максим Грознов. Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица в своем видеообращении подтвердил, что 23 июля приедет в Крым и даст единственный концерт со своей группой The No Smoking Orchestra для жителей и гостей Ялты.

«Привет. Меня зовут Эмир Кустурица, я приезжаю в Ялту, будем играть концерт в “Юбилейном” (концертном) зале 23 июля», — сказал Кустурица в видео, предоставленном организаторами мероприятия — концертным агентством Inconcert.

Кроме того, в рамках своего первого визита в Крым Эмир Кустурица намерен осмотреть места и достопримечательности полуострова, которые, возможно, заинтересуют его для съемок нового фильма, сообщили РИА Новости в агентстве.

Новая программа The No Smoking Orchestra носит то же название, что последний фильм режиссера — «По млечному пути», главные роли в котором исполнили сам Эмир и Моника Беллуччи. Музыканты также исполнят композиции из знаменитых фильмов Кустурицы «Чёрная кошка, белый кот», «Жизнь как чудо», «Время цыган», «Аризонская мечта», «Завет».

Музыка группы The No Smoking Orchestra представляет собой сочетание западной и восточной культур: это смесь балканских мотивов и джаза, фолка и турецких маршей, цыганской музыки и еврейских свадебных напевов.

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