Автор скандальной шутки о казахском языке сделал публичное заявление
Герой скандального проморолика телеканала «ТНТ» известный российский юморист Азамат Мусагалиев обратился к общественности в своем Instagram.
Герой скандального проморолика телеканала «ТНТ» известный российский юморист Азамат Мусагалиев обратился к общественности в своем Instagram.
«Дорогие друзья, я хочу ответить по поводу сложившейся ситуации вокруг заставки канала ТНТ, где мы с Нурланом Сабуровым разыграли шутку про незнание казахского языка. Знаю, что в Казахстане по этому поводу поднялась волна негодования, которая вылилась в прямые угрозы в мой адрес.
Я понимаю, что право на критику имеют все, и прислушиваюсь к тем, кто адекватно выражает своё мнение. Но я не готов слышать угрозы в свой адрес и в адрес своей семьи.
И последнее. Я был и остаюсь казахом независимо от всего того, что происходит вокруг. И всегда с гордостью это подчеркиваю! А творчество — оно на то и творчество, чтобы вызывать эмоции и делать всех нас лучше и добрее! С уважением к вам, своему народу и языку, Азамат Мусагалиев".
В проморолике Мусагалиев отвечает на заданный на казахском вопрос «Как дела, как здоровье?» звукоподражанием «Курлы-мурлы, курлы-мурлы». Автор вопроса на казахском — юморист Нурлан Сабуров — интересуется у Мусагалиева, что это значит. Тот с удивлением отвечает: «Я думал, мы просто прикалываемся».