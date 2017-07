Автор скандальной шутки о казахском языке сделал публичное заявление

Дорогие друзья, я хочу ответить по поводу сложившейся ситуации вокруг заставки канала ТНТ, где мы с Нурланом Сабуровым разыграли шутку про незнание казахского языка. Знаю, что в Казахстане по этому поводу поднялась волна негодования, которая вылилась в прямые угрозы в мой адрес. Во-первых, хочу поблагодарить всех, кто поддержал меня в этой ситуации и проявил понимание. Мои братья казахстанские КВНщки заняли поистине братскую позицию и призвали всех успокоиться. За это им отдельное спасибо! Во-вторых, хочу обратиться ко всем, кто выразил негативное отношение. Я понимаю, что право на критику имеют все, и прислушиваюсь к тем, кто адекватно выражает своё мнение. Но я не готов слышать угрозы в свой адрес и в адрес своей семьи. В-третьих, за всем этим шумом я понял, что данная ситуация подняла важный вопрос сохранения родного языка! И, поверьте, этот вопрос гораздо важнее для казахов, живущих не в Казахстане, а в России! Я знаю много наших, не говорящих на казахском языке, и это реальность!!! Уверен, что многие из них задумались на эту тему после ролика... И последнее. Я был и остаюсь казахом, вне зависимости от всего того, что происходит вокруг. И всегда с гордостью это подчеркиваю! А творчество оно на то и творчество, чтобы вызывать эмоции и делать всех нас лучше и добрее! С уважением к вам, своему народу, и к языку, Азамат Мусагалиев. Құрметті достар! Бауырлар! Қазақ ағайындар! Бұл әзілді түсіргенде, қазақ тілін кемісіту немесе мазақ ету ойда да болмаған. Әзіл, кейбір қазақ тілін түсінбейтін қазақ адамдары жайында, ал ондайлар өкінішке орай бар. Яғни, сол персонаждың рөлін сомдадым. Сіздер мені түсінеді деген ниетпен жазып отырған жайым. Шын мәнісінде маған бәрі бір болса, мән бермей, барлығын өшіріп тастап жүре беретін едім. Сондықтан, түсінікпен қарауларыңызды сұраймын! Ізгі ниетпен, Ресейде жүрсе де, жүрегі қазақ деп соғатын Азамат Мұсағалиев!

