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14:21 (мск), источник: 365info.kz

Автор скандальной шутки о казахском языке сделал публичное заявление

Герой скандального проморолика телеканала «ТНТ» известный российский юморист Азамат Мусагалиев обратился к общественности в своем Instagram.

Источник: 365info.kz

«Дорогие друзья, я хочу ответить по поводу сложившейся ситуации вокруг заставки канала ТНТ, где мы с Нурланом Сабуровым разыграли шутку про незнание казахского языка. Знаю, что в Казахстане по этому поводу поднялась волна негодования, которая вылилась в прямые угрозы в мой адрес. Во-первых, хочу поблагодарить всех, кто поддержал меня в этой ситуации и проявил понимание. Мои братья — казахстанские КВНщики — заняли поистине братскую позицию и призвали всех успокоиться. За это им отдельное спасибо! Во-вторых, хочу обратиться ко всем, кто выразил негативное отношение..

Я понимаю, что право на критику имеют все, и прислушиваюсь к тем, кто адекватно выражает своё мнение. Но я не готов слышать угрозы в свой адрес и в адрес своей семьи. В-третьих, за всем этим шумом я понял, что данная ситуация подняла важный вопрос сохранения родного языка! И, поверьте, этот вопрос гораздо важнее для казахов, живущих не в Казахстане, а в России! Я знаю много наших, не говорящих на казахском языке, и это реальность!!! Уверен, что многие из них задумались на эту тему после ролика…

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И последнее. Я был и остаюсь казахом независимо от всего того, что происходит вокруг. И всегда с гордостью это подчеркиваю! А творчество — оно на то и творчество, чтобы вызывать эмоции и делать всех нас лучше и добрее! С уважением к вам, своему народу и языку, Азамат Мусагалиев".

В проморолике Мусагалиев отвечает на заданный на казахском вопрос «Как дела, как здоровье?» звукоподражанием «Курлы-мурлы, курлы-мурлы». Автор вопроса на казахском — юморист Нурлан Сабуров — интересуется у Мусагалиева, что это значит. Тот с удивлением отвечает: «Я думал, мы просто прикалываемся».

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