Две станции петербургского метро будут работать до 20:00 из-за непопулярности
Впрочем, неудобств пассажирам это не доставит.
Впрочем, неудобств пассажирам это не доставит.
Попасть на «Спасскую» или «Звенигородскую» после восьми часов вечера с 1 сентября не выйдет — вестибюли будут открыты только с семи утра и до восьми вечера.
— Такое решение принято на основании длительного анализа пассажиропотока на станциях, — сообщили в
Сейчас с открытия и до семи утра «Звенигородской» пользуются не боле 250 человек в будни. «Спасской» — еще меньше. В период с восьми вечера и до закрытия пассажиропоток тоже невелик — около 2300 пассажиров на «Звенигородской» и около 3500 тысяч на «Спасской».
К слову, подобная схема, когда наземный вестибюль одной из станций пересадочного узла работает с открытия до закрытия, а другой с семи утра до восьми вечера, уже давно успешно применяется на станциях «Площадь Александра Невского-2» и «Владимирская» — «Достоевская».