Две станции петербургского метро будут работать до 20:00 из-за непопулярности

Попасть на «Спасскую» или «Звенигородскую» после восьми часов вечера с 1 сентября не выйдет — вестибюли будут открыты только с семи утра и до восьми вечера.

— Такое решение принято на основании длительного анализа пассажиропотока на станциях, — сообщили в пресс-службе подземки.

Сейчас с открытия и до семи утра «Звенигородской» пользуются не боле 250 человек в будни. «Спасской» — еще меньше. В период с восьми вечера и до закрытия пассажиропоток тоже невелик — около 2300 пассажиров на «Звенигородской» и около 3500 тысяч на «Спасской».

При этом в подземке отмечают, что входной поток на прилегающих к ним станциях пересадочных узлов позволяет обеспечивать проход пассажиров через их вестибюли на «Звенигородскую» и «Спасскую» без какого-либо неудобства.