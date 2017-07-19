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14:07 (мск), источник: Комсомольская правда

Две станции петербургского метро будут работать до 20:00 из-за непопулярности

Впрочем, неудобств пассажирам это не доставит.

Попасть на «Спасскую» или «Звенигородскую» после восьми часов вечера с 1 сентября не выйдет — вестибюли будут открыты только с семи утра и до восьми вечера.

— Такое решение принято на основании длительного анализа пассажиропотока на станциях, — сообщили в пресс-службе подземки.

Сейчас с открытия и до семи утра «Звенигородской» пользуются не боле 250 человек в будни. «Спасской» — еще меньше. В период с восьми вечера и до закрытия пассажиропоток тоже невелик — около 2300 пассажиров на «Звенигородской» и около 3500 тысяч на «Спасской».

При этом в подземке отмечают, что входной поток на прилегающих к ним станциях пересадочных узлов позволяет обеспечивать проход пассажиров через их вестибюли на «Звенигородскую» и «Спасскую» без какого-либо неудобства.

К слову, подобная схема, когда наземный вестибюль одной из станций пересадочного узла работает с открытия до закрытия, а другой с семи утра до восьми вечера, уже давно успешно применяется на станциях «Площадь Александра Невского-2» и «Владимирская» — «Достоевская».

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