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15:35 (мск), источник: Комсомольская правда

Погода в Башкирии на 20 июля: жара и дожди с грозами

Ежедневные осадки становятся для республики нормой.

Источник: РИА "Новости"

20 июля в Башкирии ожидается пасмурная погода с переменной облачностью. Во всех районах республики пройду кратковременные дожди с грозами, ночью и утром возможен туман — уточнили в пресс-службе МЧС республики. Ветер неустойчивый слабый, порывистый, до 8 м/с.

Температура воздуха ночью составит 12−17 градусов, днем потеплеет до + 23 градусов в северной части Башкирии и до +28 градусах в центральных и южных районах республики.

В Уфе воздух прогреется до +24 градусов, в Стерлитамаке — до +25 градусов, в Нефтекамске ожидается +24 градуса, в Сибае — +25 градусов. Холоднее всего будет в Белорецке — +23 градуса.

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