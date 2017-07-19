Погода в Башкирии на 20 июля: жара и дожди с грозами
Ежедневные осадки становятся для республики нормой.
Ежедневные осадки становятся для республики нормой.
20 июля в Башкирии ожидается пасмурная погода с переменной облачностью. Во всех районах республики пройду кратковременные дожди с грозами, ночью и утром возможен туман — уточнили в
Температура воздуха ночью составит 12−17 градусов, днем потеплеет до + 23 градусов в северной части Башкирии и до +28 градусах в центральных и южных районах республики.
В Уфе воздух прогреется до +24 градусов, в Стерлитамаке — до +25 градусов, в Нефтекамске ожидается +24 градуса, в Сибае — +25 градусов. Холоднее всего будет в Белорецке — +23 градуса.