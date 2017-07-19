Погода в Башкирии на 20 июля: жара и дожди с грозами

Источник: РИА "Новости"

20 июля в Башкирии ожидается пасмурная погода с переменной облачностью. Во всех районах республики пройду кратковременные дожди с грозами, ночью и утром возможен туман — уточнили в пресс-службе МЧС республики. Ветер неустойчивый слабый, порывистый, до 8 м/с.

Температура воздуха ночью составит 12−17 градусов, днем потеплеет до + 23 градусов в северной части Башкирии и до +28 градусах в центральных и южных районах республики.