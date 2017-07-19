В Уфе двух коллекторов наказали за назойливость
Как легально избавиться от докучающих «взыскателей» — пошаговая инструкция.
Как легально избавиться от докучающих «взыскателей» — пошаговая инструкция.
Кредит — эдакое
Закон «О защите прав физлиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» вложил в руки людей оружие против агрессивных «взыскателей». Так, с начала года в Башкирии уже двух коллекторов наказали за излишнюю настойчивость.
МНЕ УГРОЖАЛИ «УГОЛОВКОЙ».
История 46-летнего Эрика Валитова мало чем отличается от других: в 2015 году оформил кредитную карту в одном из популярных банков Уфы на круглую сумму — деньги понадобились на развитие строительного бизнеса. Мужчина всегда вовремя «закрывал» очередной платеж в 10 000 рублей — проблем не было. А потом шарахнул кризис.
— Я начал брать отсрочки у банка. Заранее звонил на «горячую линию» и всегда мне шли навстречу: говорили, мол, платите хотя бы пеню. На том и договаривались, — рассказывает Эрик Валитов. — А когда все сроки вышли, банк подал в суд. У меня к ним претензий нет — все по закону.
Решением суда была установлена сумма, которую с Эрика Валитова полагалось взыскать, и мужчина начал ее погашать — по мере возможности. И вдруг появились коллекторы!
— Меня заваливали
Кстати, на листовках данные взыскателя были указаны расплывчато —
НЕ ВЫДЕРЖАЛ, КОГДА СТАЛИ ПИСАТЬ МАМЕ.
Все
— Когда они стали досаждать моей маме, я не выдержал. Написал заявление в прокуратуру, — рассказал Эрик Валитов. — После этого, кстати, надоедать стали реже. В июне мне позвонили из службы судебных приставов, попросили представить им доказательства. Я принес распечатку звонков и сообщений, а также листовки, все договоры и решение суда.
В итоге, надоедливые коллекторы вдруг исчезли, а 11 июля уфимцу позвонили приставы и порадовали приятной новостью: суд признал коллектора виновным и взыскал с него штраф — 5000 рублей.
— Не стоит бояться банков — они всегда пойдут навстречу, если вы от них не прячетесь. Не стоит бояться прокуратуры и судебных приставов — напротив, они в таких делах станут вашими защитниками, так как руководствуются только законом, а не желанием вытрясти из вас деньги, — говорит Эрик Валитов. — Персонально хочу поблагодарить пристава Гульшат Шангарееву. А еще мой совет — не берите кредиты без особой необходимости. Не зная законов, мы в итоге сами себе создаем проблемы.
А В ЭТО ВРЕМЯ.
«ПОЗВОНИЛ МОЕЙ МАМЕ И СКАЗАЛ, ЧТО У МЕНЯ ОТНИМУТ РЕБЕНКА…».
Случай Эрика Валитова — не первый. До этого с такой проблемой столкнулась 24-летняя Алсу Исматова. Еще в 2012 году она взяла кредит, благополучно справлялась с платежами, но через три года ушла в декрет — денег на кредит взять было неоткуда.
— Сначала мне звонили из банка, требовали всю сумму долга — 30 000 рублей — сразу. Я пыталась попросить рассрочку, но меня слушать не стали, — говорит Алсу. — А в октябре 2016 года мне позвонили коллекторы.
«Взыскатели» набирали с разных сотовых телефонов, звонили несколько раз в неделю на протяжении двух месяцев, иногда принимались трезвонить с самого утра.
— Я поначалу терпела, а потом они стали названивать моим родителям — откуда только телефоны их взяли?! — возмущается девушка. — Моей маме вообще заявили, что если я не рассчитаюсь с долгом, то органы опеки заберут у меня ребенка! Представляете, каково это было ей слышать.
По совету знакомых Алсу обратилась в Роспотребнадзор, а оттуда ее жалобу передали в службу судебных приставов.
— Вместе с ними мы собрали все доказательства, в том числе детализацию звонков. Я на время уехала из города, а потом мне позвонил пристав и сообщил, что суд оштрафовал коллекторов, — говорит Алсу. — Кстати, один из тех, что надоедал мне, во время разбирательства успел уволиться. А с тех пор звонками ни мне, ни родителям больше не надоедают.
КАК БЫТЬ, ЕСЛИ ДОСАЖДАЮТ КОЛЛЕКТОРЫ.
Если «взыскатели долгов» превратились в «выбивателей», а именно: угрожают расправой или уже перешли от слов к делу — прямиком обращайтесь в полицию. Если же ведут себя
Коллектор перегнул палку, даже если:
— звонит ранним утром или ночью,
— названивает с личного телефона (мобильного), а не со стационарного телефона организации,
— звонит/пишет вашим родственникам или знакомым, чьи телефоны для связи вы не указывали,
— во время общения давит психологически (говорит, что в отношении вас могут возбудить уголовное дело, арестуют имущество, отнимут ребенка
Что делать? Пошаговая инструкция:
— Собирайте все доказательства: сохраняйте тексты смс, листовки и письма от коллекторов, в идеале — иметь аудио- и/или видеозаписи, — Напишите заявление в районный отдел УФССП России по Башкирии.
ОФИЦИАЛЬНО.
— Если у вас есть
МНЕНИЕ.
«Серьезных конфликтов будет только больше».
— С одной стороны, новый закон дисциплинирует легальные коллекторские агентства, ограничив их в таких методах работы, как ночные звонки и