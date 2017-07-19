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14:17 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе двух коллекторов наказали за назойливость

Как легально избавиться от докучающих «взыскателей» — пошаговая инструкция.

Кредит — эдакое слово-побратим зарплаты. Сейчас, наверное, каждый второй ежемесячно отстегивает банку: кто — за учебу платит, кто — за ипотеку, а другим не хватает на ремонт или модные туфли. Ну, а как быть, если скопить не получается! И все бы хорошо, но бывает, что платежи становятся не по карману. И на смену улыбчивым менеджерам банка приходят коллекторы.

Закон «О защите прав физлиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» вложил в руки людей оружие против агрессивных «взыскателей». Так, с начала года в Башкирии уже двух коллекторов наказали за излишнюю настойчивость.

МНЕ УГРОЖАЛИ «УГОЛОВКОЙ».

История 46-летнего Эрика Валитова мало чем отличается от других: в 2015 году оформил кредитную карту в одном из популярных банков Уфы на круглую сумму — деньги понадобились на развитие строительного бизнеса. Мужчина всегда вовремя «закрывал» очередной платеж в 10 000 рублей — проблем не было. А потом шарахнул кризис.

— Я начал брать отсрочки у банка. Заранее звонил на «горячую линию» и всегда мне шли навстречу: говорили, мол, платите хотя бы пеню. На том и договаривались, — рассказывает Эрик Валитов. — А когда все сроки вышли, банк подал в суд. У меня к ним претензий нет — все по закону.

Решением суда была установлена сумма, которую с Эрика Валитова полагалось взыскать, и мужчина начал ее погашать — по мере возможности. И вдруг появились коллекторы!

— Меня заваливали смс-ками, в почтовый ящик постоянно подбрасывали листовки, угрожали привлечь к уголовной ответственности за мошенничество, — говорит уфимец. — А когда я позвонил этому коллектору и предложил встретиться, он отказался.

Кстати, на листовках данные взыскателя были указаны расплывчато — имя-отчество, телефон и «должность» — представитель банка. Позже Эрик Валитов направил запрос в организацию, и получил ответ — такой сотрудник у нас не числится…

НЕ ВЫДЕРЖАЛ, КОГДА СТАЛИ ПИСАТЬ МАМЕ.

Все смс-ки Эрик предусмотрительно сохранял, а листовки складывал в стопочку. Пытался договориться, ходил в офис. Но тщетно.

— Когда они стали досаждать моей маме, я не выдержал. Написал заявление в прокуратуру, — рассказал Эрик Валитов. — После этого, кстати, надоедать стали реже. В июне мне позвонили из службы судебных приставов, попросили представить им доказательства. Я принес распечатку звонков и сообщений, а также листовки, все договоры и решение суда.

В итоге, надоедливые коллекторы вдруг исчезли, а 11 июля уфимцу позвонили приставы и порадовали приятной новостью: суд признал коллектора виновным и взыскал с него штраф — 5000 рублей.

— Не стоит бояться банков — они всегда пойдут навстречу, если вы от них не прячетесь. Не стоит бояться прокуратуры и судебных приставов — напротив, они в таких делах станут вашими защитниками, так как руководствуются только законом, а не желанием вытрясти из вас деньги, — говорит Эрик Валитов. — Персонально хочу поблагодарить пристава Гульшат Шангарееву. А еще мой совет — не берите кредиты без особой необходимости. Не зная законов, мы в итоге сами себе создаем проблемы.

А В ЭТО ВРЕМЯ.

«ПОЗВОНИЛ МОЕЙ МАМЕ И СКАЗАЛ, ЧТО У МЕНЯ ОТНИМУТ РЕБЕНКА…».

Случай Эрика Валитова — не первый. До этого с такой проблемой столкнулась 24-летняя Алсу Исматова. Еще в 2012 году она взяла кредит, благополучно справлялась с платежами, но через три года ушла в декрет — денег на кредит взять было неоткуда.

— Сначала мне звонили из банка, требовали всю сумму долга — 30 000 рублей — сразу. Я пыталась попросить рассрочку, но меня слушать не стали, — говорит Алсу. — А в октябре 2016 года мне позвонили коллекторы.

«Взыскатели» набирали с разных сотовых телефонов, звонили несколько раз в неделю на протяжении двух месяцев, иногда принимались трезвонить с самого утра.

— Я поначалу терпела, а потом они стали названивать моим родителям — откуда только телефоны их взяли?! — возмущается девушка. — Моей маме вообще заявили, что если я не рассчитаюсь с долгом, то органы опеки заберут у меня ребенка! Представляете, каково это было ей слышать.

По совету знакомых Алсу обратилась в Роспотребнадзор, а оттуда ее жалобу передали в службу судебных приставов.

— Вместе с ними мы собрали все доказательства, в том числе детализацию звонков. Я на время уехала из города, а потом мне позвонил пристав и сообщил, что суд оштрафовал коллекторов, — говорит Алсу. — Кстати, один из тех, что надоедал мне, во время разбирательства успел уволиться. А с тех пор звонками ни мне, ни родителям больше не надоедают.

КАК БЫТЬ, ЕСЛИ ДОСАЖДАЮТ КОЛЛЕКТОРЫ.

Если «взыскатели долгов» превратились в «выбивателей», а именно: угрожают расправой или уже перешли от слов к делу — прямиком обращайтесь в полицию. Если же ведут себя более-менее аккуратно, но чересчур настойчиво — вы можете обратиться за помощью в УФССП России по РБ.

Коллектор перегнул палку, даже если:

— звонит ранним утром или ночью,

— названивает с личного телефона (мобильного), а не со стационарного телефона организации,

— звонит/пишет вашим родственникам или знакомым, чьи телефоны для связи вы не указывали,

— во время общения давит психологически (говорит, что в отношении вас могут возбудить уголовное дело, арестуют имущество, отнимут ребенка и т. д.).

Что делать? Пошаговая инструкция:

— Собирайте все доказательства: сохраняйте тексты смс, листовки и письма от коллекторов, в идеале — иметь аудио- и/или видеозаписи, — Напишите заявление в районный отдел УФССП России по Башкирии.

ОФИЦИАЛЬНО.

— Если у вас есть какие-либо проблемы с коллекторами, обращайтесь к приставам: приходите на прием, звоните на «горячую линию» или пишите в интернет-приемную, — отмечает руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов РБ Ильнур Махмутов. — А вот к так называемым «антиколлекторам» обращаться не стоит — это пустая трата денег. Приставы вам дадут полную и бесплатную консультацию: у нас есть и специалисты, и все необходимые полномочия.

МНЕНИЕ.

«Серьезных конфликтов будет только больше».

— С одной стороны, новый закон дисциплинирует легальные коллекторские агентства, ограничив их в таких методах работы, как ночные звонки и смс-ки родственникам. С другой стороны, «взыскателей», которые не гнушаются поистине преступными способами выбивания долгов, станет больше. Поскольку спрос порождает предложение: а люди всегда хотят вернуть свой долг. Соответственно, могу предположить, что увеличится количество серьезных конфликтов. Здесь не новый закон поможет, а качественная работа правоохранительных органов, — отмечает генеральный директор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин.

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