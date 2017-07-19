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14:21 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде оштрафовали чиновника из мэрии

В отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении.

Прокуратура оштрафовала сотрудника департамента по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда на 7 000 рублей.

Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Ольга Токарева, в феврале 2017 года департаментом были нарушены сроки предоставления муниципальных услуг по подготовке и выдаче градостроительных планов земельных участков по 18 заявлениям граждан. Выяснилось это в ходе проверки. В отношении чиновника из отдела градостроительного регулирования департамента возбуждено дело об административном правонарушении.

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