В Волгограде оштрафовали чиновника из мэрии

Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Ольга Токарева, в феврале 2017 года департаментом были нарушены сроки предоставления муниципальных услуг по подготовке и выдаче градостроительных планов земельных участков по 18 заявлениям граждан. Выяснилось это в ходе проверки. В отношении чиновника из отдела градостроительного регулирования департамента возбуждено дело об административном правонарушении.