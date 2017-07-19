Школьники из Петербурга стали лучшими в программировании на Азиатско-Тихоокеанском чемпионате
Ученики Петербургского губернаторского
Ученики Петербургского губернаторского
Команда юных физиков и математиков померилась силами с соперниками из Индии, Китая, США, Голландии, Австрии, Тайваня и Румынии. На первом этапе соревнований ребята из Северной столицы продемонстрировали техническую книгу, где поэтапно показали процесс создания сложного технического устройства.
В итоге школьники из Петербурга выиграли 5 отборочных матчей из семи. Этот результат позволил им занять 10 место в итоговом рейтинге и пройти в четвертьфинал. Там ребята составили альянс с двумя индийскими командами.
По результатам двух игр четвертьфинала альянс двух команд из Индии и России не прошёл в полуфинал. Петербургские школьники получили награду за лучшие математические решения в программе и работу с датчиками.