Школьники из Петербурга стали лучшими в программировании на Азиатско-Тихоокеанском чемпионате

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Команда юных физиков и математиков померилась силами с соперниками из Индии, Китая, США, Голландии, Австрии, Тайваня и Румынии. На первом этапе соревнований ребята из Северной столицы продемонстрировали техническую книгу, где поэтапно показали процесс создания сложного технического устройства.

Дальше ребята выступили в отборочных матчах. Они оказались для петербуржцев непростыми.

Во-первых, сказалось отсутствие в команде более опытного оператора, которому отказали в визе, и он не смог поехать в Сидней. Во-вторых, имели свои последствия и технические неполадки с контроллером робота, которые стали очевидны лишь в процессе игры.

В итоге школьники из Петербурга выиграли 5 отборочных матчей из семи. Этот результат позволил им занять 10 место в итоговом рейтинге и пройти в четвертьфинал. Там ребята составили альянс с двумя индийскими командами.