МЧС предупредило о грозах и сильном ветре в ряде регионов Урала, Сибири и Дальнего Востока

«Синоптики прогнозируют комплекс неблагоприятных метеоявлений в Челябинской области, Республике Тыва, в Красноярском и Хабаровском краях, Амурской области. Ожидаются дожди, местами сильные, грозы, усиление ветра до 20−22 м/с. Возможно выпадение града», — уточнили в ведомстве.

По данным СРЦ МЧС, непогода может продержаться 2−3 дня. Ведомство рекомендует муниципальным властям при ливневых дождях, организовать наблюдение за гидрологической обстановкой на реках. «С учетом осадков гидрологическая ситуация остается нестабильной на территории Якутии. На реках региона, в том числе и на реке Лене продолжится повышение уровней воды, однако риск подтопления жилья не прогнозируется. Мониторинг ситуации организован круглосуточно», — добавили в ведомстве.