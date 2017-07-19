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16:09 (мск), источник: Вести Иркутск

Сурикаты повились в контактном зоопарке Иркутска

Акуна матата. В Иркутском контактном зоопарке поселились два суриката.

«Тимонов» привезли из красноярского парка «Роев ручей». Это влюблённая пара — девочка и мальчик. Малышам четыре и семь месяцев. Вскоре зоопарк объявит конкурс для посетителей. Им предстоит придумать клички для хищных зверьков.

— Они были изъяты из семейств. Им было очень страшно и при перевозке, и потом, когда они к нам приехали. Но сейчас они уже адаптировались, себя комфортно чувствуют. Они могут позировать, даже при людях выяснять отношения, — говорит ветеринарный врач «Иркутского детского контактного зоопарка» Алла Тишкович.

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