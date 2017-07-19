Гигантское облако саранчи попало на видео в ВКО

Источник: Nur.kz

В Аягозском районе Восточно-Казахстанской области сняли на видео огромное облако саранчи, сообщает YK-news. kz.

По словам защитников растительности, сельхозугодья от нашествия вредителей пока не пострадали.

Однако в области по сей день продолжается борьба с саранчой.

В социальных сетях набирает просмотры ролик с гигантским облаком саранчи, перелетающим над дорогой.

Как уверяет автор видеозаписи, нашествие насекомых засняли недавно в Аягозском районе ВКО.

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В областной территориальной инспекции в агропромышленном комплексе нам сообщили, что выводок саранчи в этом году действительно достаточно большой.

«На территории Аягозского района огромное количество водоемов, заросших камышом, что создает благоприятные условия для размножения саранчи.

В этом году жаркое и засушливое лето, что, возможно, и спровоцировало массовый выводок азиатской саранчи. Сейчас мы продолжаем обработку территорий от насекомых.

Только в Аягозском районе обработали 26 тысяч гектаров. Там постоянно дежурит два самолета, а необходимые ядохимикаты завезены в полном объеме.

Все обнаруженные на сегодняшний день стаи саранчи полностью уничтожены, — рассказала главный специалист отдела защиты растений Гульжан Кусаинова.

В ведомстве отдельно отметили, что пока не допустили повреждения сельхозугодий насекомыми-вредителями.

Кроме того, инспекция продолжает борьбу с саранчой в Урджарском районе.

На сегодняшний день там обработано 7,2 тысячи гектаров почвы.