Гигантское облако саранчи попало на видео в ВКО
По словам защитников растительности, сельхозугодья от нашествия вредителей пока не пострадали.
По словам защитников растительности, сельхозугодья от нашествия вредителей пока не пострадали.
В Аягозском районе
По словам защитников растительности, сельхозугодья от нашествия вредителей пока не пострадали.
Однако в области по сей день продолжается борьба с саранчой.
В социальных сетях набирает просмотры ролик с гигантским облаком саранчи, перелетающим над дорогой.
Как уверяет автор видеозаписи, нашествие насекомых засняли недавно в Аягозском районе ВКО.
В областной территориальной инспекции в агропромышленном комплексе нам сообщили, что выводок саранчи в этом году действительно достаточно большой.
«На территории Аягозского района огромное количество водоемов, заросших камышом, что создает благоприятные условия для размножения саранчи.
В этом году жаркое и засушливое лето, что, возможно, и спровоцировало массовый выводок азиатской саранчи. Сейчас мы продолжаем обработку территорий от насекомых.
Только в Аягозском районе обработали 26 тысяч гектаров. Там постоянно дежурит два самолета, а необходимые ядохимикаты завезены в полном объеме.
Все обнаруженные на сегодняшний день стаи саранчи полностью уничтожены, — рассказала главный специалист отдела защиты растений Гульжан Кусаинова.
В ведомстве отдельно отметили, что пока не допустили повреждения сельхозугодий
Кроме того, инспекция продолжает борьбу с саранчой в Урджарском районе.
На сегодняшний день там обработано 7,2 тысячи гектаров почвы.
Автор: Артур Власов.