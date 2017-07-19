В честь прошедшего 300-летия Омска устроят факельное шествие

В программе — концерт, песни про Омск, презентации, огромный хоровод. Состоится смотр добрых дел города чествование активистов Омска, «кто внес свою лепту в общее дело».

«Круглый стол на неожиданно важную тему «Праздники — как рубежи и стимулы развития города», — сулят организаторы.

Кульминацией торжества станет факельное шествие, зажжение 300 свечей в память каждого года, запуск голубей и 300 воздушных шаров «как символа связи омских эпох».