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14:57 (мск), источник: СуперОмск

В честь прошедшего 300-летия Омска устроят факельное шествие

На сайте «Новой русской деревни Азъ Градъ» сообщается о празднике проводов 300-летия Омска, намеченном на 30 июля.

В программе — концерт, песни про Омск, презентации, огромный хоровод. Состоится смотр добрых дел города чествование активистов Омска, «кто внес свою лепту в общее дело».

«Круглый стол на неожиданно важную тему «Праздники — как рубежи и стимулы развития города», — сулят организаторы.

Кульминацией торжества станет факельное шествие, зажжение 300 свечей в память каждого года, запуск голубей и 300 воздушных шаров «как символа связи омских эпох».

Основатель деревни, которая действует с 2008 года — омский предприниматель Андрей Никитенко, владелец торгово-выставочной галереи «Сибирская пирамида».

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