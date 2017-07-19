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15:02 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже из-за нашествия вредителя массово погибли ясени

Экологи заменят ясени в центре города на каштаны или рябины.

Источник: РИА "Воронеж"

Ясени массово гибнут на улицах и в парках Воронежа, сообщил филиал ФБУ «Рослесозащита» Центр защиты леса Воронежской области в понедельник, 17 июля. Деревья ослабевают и усыхают, пораженные агрессивным стволовым вредителем — узкотелой ясеневой златкой.

На улице Ломоносова засохло более 150 ясеней, на Краснознаменной — 30, на Ворошилова — 10, в парке имени Дурова — 7, в Комсомольском сквере — 10. На улице Чайковского засохло 76 ясеней из 148. Как пояснили журналисту РИА «Воронеж» в мэрии, эту улицу в ходе обследования разбили на три участка. На участках от проспекта Революции до улицы Фридриха Энгельса и от улицы Фридриха Энгельса до улицы Студенческой зафиксировали по 37 сухих деревьев.

Сухостойные насаждения в центре города на достаточно узкой и оживленной улице Чайковского представляют серьезную опасность: во время сильного ветра дерево или его крупные ветви могут упасть. Поэтому пораженные вредителем ясени вырубят, пни выкорчуют и посадят в качестве компенсации деревья других пород — скорее всего, каштан или рябину.

Златка поселяется на живых, но ослабленных деревьях, что неизбежно приводит их к гибели. На начальных стадиях выявить вредителя сложно, поражение дерева обычно становится явным, когда ясень засыхает. Координационный Совет по проблемам сохранения и развития зеленого фонда Воронежа решил провести мониторинг состояния ясеней на улицах города. Деревья с первоначальными признаками поселения ясеневой узкотелой златки вырубят, чтобы насекомые не распространились дальше.

Златка относится к опасным карантинным видам. Из городских парков вредитель может распространиться на лесные массивы региона. Ясень в Воронежской области занимает около 16 тыс. га, что составляет около 4% общей площади лесного фонда. Ясень встречается в Теллермановском, Бутурлиновском, Воронцовском, Воронежском и других лесничествах в основном в качестве спутника дуба.

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