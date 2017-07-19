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15:01 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре горячее водоснабжение восстановят к концу недели

Специалисты АО «Предприятие тепловых сетей» завершили ремонт теплотехнического оборудования III тепломагистрали Самарской ТЭЦ.

Источник: Reuters

До пятницы, 21 июля теплоэнергетики планируют произвести все необходимые переключения и совместно с коммунальными службами обеспечить подачу горячей воды потребителей III тепломагистрали Самарской ТЭЦ, сообщает предприятие.

Напомним, с 3 июля было приостановлено горячее водоснабжение в границах улиц: Ташкентская, Г. Димитрова, Солнечная, Ново-Садовая, Гастелло, Московское шоссе, в связи с реконструкцией III тепломагистрали Самарской ТЭЦ.

В рамках программы реконструкции энергетики заменили здесь свыше 150 вентилей и манометров в тепловых камерах и теплопунктах; произвели набивку 40 сальниковых компенсаторов на трубопроводах диаметрами от 500 до 800 мм.

В настоящее время теплоэнергетики совместно с коммунальными организациями ведут работу по возобновлению подачи горячего водоснабжения жителям, получающим данную услугу по III тепломагистрали Самарской ТЭЦ.

Следующим этапом реконструкции на тепловых сетях «ПТС» станет плановый ремонт IV тепломагистрали Самарской ТЭЦ, который пройдет с 20 июля по 3 августа.

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