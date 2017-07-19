В Самаре горячее водоснабжение восстановят к концу недели

Источник: Reuters

До пятницы, 21 июля теплоэнергетики планируют произвести все необходимые переключения и совместно с коммунальными службами обеспечить подачу горячей воды потребителей III тепломагистрали Самарской ТЭЦ, сообщает предприятие.

Напомним, с 3 июля было приостановлено горячее водоснабжение в границах улиц: Ташкентская, Г. Димитрова, Солнечная, Ново-Садовая, Гастелло, Московское шоссе, в связи с реконструкцией III тепломагистрали Самарской ТЭЦ.

В рамках программы реконструкции энергетики заменили здесь свыше 150 вентилей и манометров в тепловых камерах и теплопунктах; произвели набивку 40 сальниковых компенсаторов на трубопроводах диаметрами от 500 до 800 мм.

В настоящее время теплоэнергетики совместно с коммунальными организациями ведут работу по возобновлению подачи горячего водоснабжения жителям, получающим данную услугу по III тепломагистрали Самарской ТЭЦ.