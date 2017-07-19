В Самаре горячее водоснабжение восстановят к концу недели
Специалисты АО «Предприятие тепловых сетей» завершили ремонт теплотехнического оборудования III тепломагистрали Самарской ТЭЦ.
Специалисты АО «Предприятие тепловых сетей» завершили ремонт теплотехнического оборудования III тепломагистрали Самарской ТЭЦ.
До пятницы, 21 июля теплоэнергетики планируют произвести все необходимые переключения и совместно с коммунальными службами обеспечить подачу горячей воды потребителей III тепломагистрали Самарской ТЭЦ, сообщает предприятие.
Напомним, с 3 июля было приостановлено горячее водоснабжение в границах улиц: Ташкентская, Г. Димитрова, Солнечная,
В рамках программы реконструкции энергетики заменили здесь свыше 150 вентилей и манометров в тепловых камерах и теплопунктах; произвели набивку 40 сальниковых компенсаторов на трубопроводах диаметрами от 500 до 800 мм.
В настоящее время теплоэнергетики совместно с коммунальными организациями ведут работу по возобновлению подачи горячего водоснабжения жителям, получающим данную услугу по III тепломагистрали Самарской ТЭЦ.
Следующим этапом реконструкции на тепловых сетях «ПТС» станет плановый ремонт IV тепломагистрали Самарской ТЭЦ, который пройдет с 20 июля по 3 августа.