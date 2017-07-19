Ремонт дороги «Волжский — аэропорт Курумоч» закончат в августе
В рамках ремонта предусмотрен ремонт проезжей части путепровода и моста через реку Сок.
В рамках ремонта предусмотрен ремонт проезжей части путепровода и моста через реку Сок.
В Красноярском районе близиться к завершению ремонт автомобильной дороги «Волжский — Курумоч — М-5 «Урал», которая является частью альтернативного маршрута движения гостей и болельщиков от аэропорта Курумоч в Самару во время проведения игр ЧМ-2018. Вчера ночью дорожники завершили укладку верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.
— Работа по укладке асфальта велась в ночное время. Закончить все работы на проезжей части мы планируем в начале августа. В процессе идет постоянный контроль качества как нашей лабораторией, так и лабораторией министерства, — сказал заместитель директора по производству ООО «Хрипунов и К» Павел Клявзур.
Как сообщили в региональном правительстве, в рамках ремонта предусмотрен ремонт проезжей части путепровода и моста через реку Сок, установка 4 автопавильонов, восстановление посадочных площадок, бортового камня, монтаж дорожных знаков и нанесение дорожной разметки термопластиком. Однако пока эти работы решили не начинать. Чтобы не затруднять движение автомобилистов, было предложено дождаться завершения ремонта на других выездах из Самары.
— Также контракт включает ремонт 6-ти километрового участка дороги от поселка Волжский до трассы «М-5» в направлении аэропорта Курумоч. Работы на этом участке уже завершены, — отметил руководитель управления и эксплуатации автомобильных дорог областного министерства транспорта и автомобильных дорог Александр Данилов.