Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Откровенное интервью больного раком задорного
10 трагических и странных смертей во время секса
ФАС возбудила дело за рекламу с «избитым» Нагиевым
Субсидии на услуги ЖКХ начнут давать по новым правилам
61-летняя Наталья Андрейченко встречается с молодым дизайнером
Где на Руси жить хорошо: индекс самых комфортных городов Москва возглавила рейтинг качества городской жизни среди российских городов-миллионников
Понять и простить: КВНщики заступились за Азамата Мусагалиева
СМИ: в России произойдет замена денег
В мире появился новый автопроизводитель
В Китае вокруг рекламы Audi разгорелся скандал
"Свадьба века": Кадыров о женитьбе Баскова и Лопыревой
СМИ: Яна Чурикова откровенно поведала об анорексии
Дочь Игоря Крутого растет необыкновенной красавицей (фото)
61-летняя Наталья Андрейченко встречается с молодым дизайнером
На Украине 3 теплохода с 350 людьми сели на мель – СМИ
СМИ: Россия удивит весь мир новым супероружием ВМФ
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
25Юбилей Харрисона Форда
8На ВДНХ открыли шоу-рум программы реновации
16:42 (мск), источник: Интерфакс

В Ульяновской области предложили заменить понятие «брак» «семейным союзом»

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU — Семейный совет Ульяновской области вышел с инициативой обратиться на федеральный уровень и заменить понятие «брак» на «семейный союз».

Источник: AP 2017

Губернатор Сергей Морозов написал в твиттере, что об это было объявлено в среду на региональном заседании по демографической политике.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Действительно, словосочетание “семейный союз” лучше отражает сущность создания института семьи, в которой превалирует любовь и верность», — заявил глава региона.

Комментарии
1
Михаил Журавлев
Ну, типа: "Хорошую вещь браком не назовут!" Вот же, блин, делать людям нечего! Мне б их заботы!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Вступили в силу новые правила перевозки детей в автомобиле
Гигантский ледник откололся от Антарктиды
Вступили в силу новые правила перевозки детей в автомобиле
Госдума приняла закон о курортном сборе
СК предъявил первое обвинение после начала борьбы с «борзотой»
Законопроект о мессенджерах одобрен во II чтении
Сурков назвал полезным «хайп» вокруг Малороссии
Ткачев пообещал снижение цен на овощи к августу-сентябрю
Сборная России выиграла пятое золото ЧМ по водным видам спорта
Медведев наградил экс-главу «Почты России» Страшнова
Спорт
«Мы вас повесим». Что происходило на дерби «Динамо» — «Спартак» Рассказываем о классике отечественного футбола — встрече между московскими «Динамо» и «Спартаком»
Авто
В мире появился новый автопроизводитель Компания, пообещавшая сделать автомобиль, в котором можно испытать перегрузку 2g, получила статус автопроизводителя
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Бен Аффлек отказался от съемок в фильме ради здоровья От участия в работе над фильмом «Тройная граница» ранее уже отказались Ченнинг Татум и Том Харди
Недвижимость
Власти определили сумму взносов в фонд защиты дольщиков
В России ужесточат контроль за управляющими компаниями
Суд отклонил жалобу на закон о реновации в Москве
Российских дачников ждут нововведения
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
Киркоров с детьми прилетел в Крым на вертолете Певец впервые взял сына и дочь на гастроли.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь