В Ульяновской области предложили заменить понятие «брак» «семейным союзом»
Москва. 19 июля. INTERFAX.RU — Семейный совет Ульяновской области вышел с инициативой обратиться на федеральный уровень и заменить понятие «брак» на «семейный союз».
Москва. 19 июля. INTERFAX.RU — Семейный совет Ульяновской области вышел с инициативой обратиться на федеральный уровень и заменить понятие «брак» на «семейный союз».
Губернатор Сергей Морозов написал в твиттере, что об это было объявлено в среду на региональном заседании по демографической политике.
«Действительно, словосочетание “семейный союз” лучше отражает сущность создания института семьи, в которой превалирует любовь и верность», — заявил глава региона.