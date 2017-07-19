В Волгоград привезут Кубок Чемпионата мира FIFA 2018
Кубок Чемпионата мира FIFA привезут в Волгоград 8 ноября.
Кубок Чемпионата мира FIFA привезут в Волгоград 8 ноября.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», трофей пробудет в Волгограде до 12 ноября, после чего его доставят в Краснодар на пять дней. В общей сложности Кубок увидят жители 24 городов России от Владивостока до Калининграда. За 123 дня он преодолеет 26 000 километров.
«Это будет самое длинное в истории путешествие трофея по
Отметим, что маршрут российского тура был объявлен на торжественной церемонии на стадионе «Лужники» в Москве, где через год Кубок поднимет капитан команды, выигравшей в финале Чемпионата мира FIFA 2018.