В Волгоград привезут Кубок Чемпионата мира FIFA 2018

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», трофей пробудет в Волгограде до 12 ноября, после чего его доставят в Краснодар на пять дней. В общей сложности Кубок увидят жители 24 городов России от Владивостока до Калининграда. За 123 дня он преодолеет 26 000 километров.