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15:51 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгоград привезут Кубок Чемпионата мира FIFA 2018

Кубок Чемпионата мира FIFA привезут в Волгоград 8 ноября.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», трофей пробудет в Волгограде до 12 ноября, после чего его доставят в Краснодар на пять дней. В общей сложности Кубок увидят жители 24 городов России от Владивостока до Калининграда. За 123 дня он преодолеет 26 000 километров.

«Это будет самое длинное в истории путешествие трофея по стране-организатору Чемпионата мира», — добавили организаторы.

Отметим, что маршрут российского тура был объявлен на торжественной церемонии на стадионе «Лужники» в Москве, где через год Кубок поднимет капитан команды, выигравшей в финале Чемпионата мира FIFA 2018.

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