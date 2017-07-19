Умер крымский бодибилдер Михаил Бекоев

Бекоев долгое время профессионально занимался бодибилдингом и пауэрлифтингом. Неоднократно становился победителем и призером чемпионатов и розыгрышей кубков Украины. В 2002 году Бекоев стал чемпионом мира и Европы по версии NABBA (Национальная любительская ассоциация бодибилдинга). В 2003 году завоевал титул чемпиона мира по версии IBFA (Международная ассоциация бодибилдинга и фитнесса).