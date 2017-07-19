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16:41 (мск), источник: РИА Крым

Умер крымский бодибилдер Михаил Бекоев

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости (Крым). На 55-м году ушел из жизни бодибилдер, уроженец города Старый Крым (Кировский район Республики Крым) Михаил Бекоев. Об этом сообщил сайт Ironmen.ru.

Бекоев долгое время профессионально занимался бодибилдингом и пауэрлифтингом. Неоднократно становился победителем и призером чемпионатов и розыгрышей кубков Украины. В 2002 году Бекоев стал чемпионом мира и Европы по версии NABBA (Национальная любительская ассоциация бодибилдинга). В 2003 году завоевал титул чемпиона мира по версии IBFA (Международная ассоциация бодибилдинга и фитнесса).

Бекоев неоднократно входил в десятку самых видных спортсменов Украины, крымчане включили его в число лучших 20 спортсменов, прославивших Крым. Спортсмен участвовал в благотворительных акциях, средства от проведения которых направлялись в больницы и другие учреждения.

Соболезнования близким, друзьям и знакомым Бекоева выразил президент Федерации бодибилдинга и фитнеса Москвы Олег Макшанцев.

Как сообщают в социальных сетях спортсмены-бодибилдеры, знавшие покойного, причиной смерти Михаила Бекоева стали проблемы с сердцем.

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