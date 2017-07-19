На юге Волгограда в выходные отключат воду

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в «Концессиях водоснабжения», водоснабжение будет ограничено в Кировском районе, доканальной части Красноармейского района и Советском районе, за исключением микрорайона Тулака и поселка Горьковский.