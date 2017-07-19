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15:48 (мск), источник: АиФ Волгоград

На юге Волгограда в выходные отключат воду

Жители трех южных районов Волгограда останутся без холодной воды с 22:00 21 июля до 16:00 23 июля.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в «Концессиях водоснабжения», водоснабжение будет ограничено в Кировском районе, доканальной части Красноармейского района и Советском районе, за исключением микрорайона Тулака и поселка Горьковский.

Для местных жителей будет организован подвоз воды.

Добавим, что отключение воды будет связано с обновлением насосных станций.

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