Синоптики сообщили о 35-градусной жаре в Воронежской области

Напомним, что на прошлой неделе в Воронежской области отметился атмосферный фронт. 13 июля жителей областного центра удивили впечатляющие — красивые и в то же время пугающие — тучи над городом. Затем начался сильнейший дождь, сопровождаемый штормовым ветром, раскатами грома и вспышками молний. Ливень затопил несколько улиц, ураган повалил около сотни деревьев, они падали на машины, провода, дороги и дома. Таких последствий непогоды, как отмечают воронежцы, они давно не видели. Тогда выпало 32 мм осадков при месячной норме 73 мм, отмечают эксперты.