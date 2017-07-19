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16:14 (мск), источник: 36on.ru

Синоптики сообщили о 35-градусной жаре в Воронежской области

Специалисты сайта Gismeteo сообщили об аномальной жаре в Воронежской области. Синоптики связывают такую погоду с антициклоном, пришедшим с запада.

Источник: Reuters

Напомним, что на прошлой неделе в Воронежской области отметился атмосферный фронт. 13 июля жителей областного центра удивили впечатляющие — красивые и в то же время пугающие — тучи над городом. Затем начался сильнейший дождь, сопровождаемый штормовым ветром, раскатами грома и вспышками молний. Ливень затопил несколько улиц, ураган повалил около сотни деревьев, они падали на машины, провода, дороги и дома. Таких последствий непогоды, как отмечают воронежцы, они давно не видели. Тогда выпало 32 мм осадков при месячной норме 73 мм, отмечают эксперты.

Однако в конце недели атмосферный фронт сместился на восток. На его место пришел антициклон. Он добавил солнца и уменьшил вероятность дождей. Наконец в регион пришло долгожданное лето. В Воронеже днем воздух прогревается до +24…+27 градусов тепла, ночью градусники показывают +14…+17 градусов. Однако в ближайшие дни в регионе может начаться настоящая жара.

— Во второй половине недели охватившая юг Европейской России жара может коснуться восточных и южных районов Черноземья и повысить там показания термометров до +32…+35, — сообщает Gismeteo.

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