МФЦ Волгоградской области увеличивают количество предоставляемых услуг

МФЦ взяли на себя и новые обязанности — теперь здесь выдают паспорта и водительские удостоверения. Одним из перспективных направлений стало переформатирование уже существующих бизнес-окон на формат бизнес-консультантов. Три медучреждения присоединились к акции «Мои документы» идут в роддом. Молодые мамы получают все документы на новорожденного еще в перинатальном центре. Сегодня на базе МФЦ оказывают больше 280 услуг для физических лиц и 180 — для юридических.