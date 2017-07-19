МФЦ Волгоградской области увеличивают количество предоставляемых услуг
Многофункциональные центры Волгоградской области увеличивают количество предоставляемых услуг. Только за первое полугодие количество обращений в МФЦ увеличилось на 30%.
Многофункциональные центры Волгоградской области увеличивают количество предоставляемых услуг. Только за первое полугодие количество обращений в МФЦ увеличилось на 30%.
Самыми популярными остаются социальные услуги. Об этом шла речь на площадке
МФЦ взяли на себя и новые обязанности — теперь здесь выдают паспорта и водительские удостоверения. Одним из перспективных направлений стало переформатирование уже существующих
Ирина Змановская, директор ГКУ ВО «МФЦ»: «Безусловно, остаются услуги Росреестра, кадастровой палаты в части регистрации права, информирование о выписках, предоставление субсидий на оплату ЖКХ. Ну и, безусловно, социальные услуги, такие как свидетельство о рождении и регистрационный учет».