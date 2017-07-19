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16:11 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

МФЦ Волгоградской области увеличивают количество предоставляемых услуг

Многофункциональные центры Волгоградской области увеличивают количество предоставляемых услуг. Только за первое полугодие количество обращений в МФЦ увеличилось на 30%.

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Самыми популярными остаются социальные услуги. Об этом шла речь на площадке пресс-центра «Россия-Волгоград».

МФЦ взяли на себя и новые обязанности — теперь здесь выдают паспорта и водительские удостоверения. Одним из перспективных направлений стало переформатирование уже существующих бизнес-окон на формат бизнес-консультантов. Три медучреждения присоединились к акции «Мои документы» идут в роддом. Молодые мамы получают все документы на новорожденного еще в перинатальном центре. Сегодня на базе МФЦ оказывают больше 280 услуг для физических лиц и 180 — для юридических.

Ирина Змановская, директор ГКУ ВО «МФЦ»: «Безусловно, остаются услуги Росреестра, кадастровой палаты в части регистрации права, информирование о выписках, предоставление субсидий на оплату ЖКХ. Ну и, безусловно, социальные услуги, такие как свидетельство о рождении и регистрационный учет».

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