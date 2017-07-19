Александру Ярошуку помешала палатка у Музея янтаря
Александр Ярошук дал поручение перенести торговый павильон на Площади Василевского.
Александр Ярошук дал поручение перенести торговый павильон на Площади Василевского.
Во время проверки хода работ по ремонту тротуаров во вторник, 18 июля, глава города обратил внимание на то, что магазин хлебобулочных изделий и киоск с печатной продукцией загораживает вид на исторический объект — Росгартенские ворота.
«Палатка эта загораживает вид, ее нужно перенести в правую сторону ближе к пешеходному переходу. Сразу откроется весь вид исторического места. Я дал поручение поставить павильон на то место, где растут две елочки. Если можно, мы их пересадим», — сообщил журналистам Александр Ярошук.
Также глава города отметил, что необходимо найти