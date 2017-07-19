Александру Ярошуку помешала палатка у Музея янтаря

Во время проверки хода работ по ремонту тротуаров во вторник, 18 июля, глава города обратил внимание на то, что магазин хлебобулочных изделий и киоск с печатной продукцией загораживает вид на исторический объект — Росгартенские ворота.

«Палатка эта загораживает вид, ее нужно перенести в правую сторону ближе к пешеходному переходу. Сразу откроется весь вид исторического места. Я дал поручение поставить павильон на то место, где растут две елочки. Если можно, мы их пересадим», — сообщил журналистам Александр Ярошук.