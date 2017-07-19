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15:44 (мск), источник: Actualitati.md

В Молдову идет жара: синоптики обещают +37

Согласно данным Гидрометеоцентра РМ, на этой неделе по всей территории страны установится жаркая погода до +37 градусов по Цельсию, сообщает Actualitati.md.

Источник: Actualitati.md

По всей стране объявлен желтый код метеоопасности. Он останется до начала следующей недели. В четверг и пятницу на севере ожидается +33, на юге — +35. В выходные столбики термометров поднимутся еще выше. В воскресенье ожидается до 37 градусов в тени.

На следующей неделе синоптики прогнозируют незначительное понижение температуры, а также кратковременные дожди.

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В Молдову идет жара: Синоптики обещают +37
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