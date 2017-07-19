В Молдову идет жара: синоптики обещают +37

По всей стране объявлен желтый код метеоопасности. Он останется до начала следующей недели. В четверг и пятницу на севере ожидается +33, на юге — +35. В выходные столбики термометров поднимутся еще выше. В воскресенье ожидается до 37 градусов в тени.