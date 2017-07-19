В Молдову идет жара: синоптики обещают +37
Согласно данным Гидрометеоцентра РМ, на этой неделе по всей территории страны установится жаркая погода до +37 градусов по Цельсию, сообщает Actualitati.md.
Согласно данным Гидрометеоцентра РМ, на этой неделе по всей территории страны установится жаркая погода до +37 градусов по Цельсию, сообщает Actualitati.md.
По всей стране объявлен желтый код метеоопасности. Он останется до начала следующей недели. В четверг и пятницу на севере ожидается +33, на юге — +35. В выходные столбики термометров поднимутся еще выше. В воскресенье ожидается до 37 градусов в тени.
На следующей неделе синоптики прогнозируют незначительное понижение температуры, а также кратковременные дожди.