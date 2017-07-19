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16:57 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Николай Басков сделал предложение ростовчанке Виктории Лопыревой

Об этом в своем Инстаграме сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

По его словам, «Золотой голос России» и «Мисс Россия-2003» сыграют свадьбу в столице Чеченской республики, в День города, 5 октября.

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Предложение Николай Басков сделал на приёме в честь презентации футбольного клуба «Ахмат» на глазах у сотен человек, среди которых было немало знаменитостей — Тимати, Валерия, Иосиф Пригожин, Игорь Верник, Игорь Крутой, Яна Рудковская и Евгений Плющенко. Рамзан Кадыров по просьбе жениха согласился стать свидетелем на «свадьбе столетия».

Тем временем, Виктория в своем профиле Инстаграм разместила фрагмент советской комедии с крылатой фразой «свадьбы не будет» и пожелала подписчикам хорошего настроения и прекрасного дня. Один из первых комментаторов записи похвалил Викторию за хорошую шутку. Таким образом, состоится ли свадьба, пока неясно.

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