Николай Басков сделал предложение ростовчанке Виктории Лопыревой
Об этом в своем Инстаграме сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
Об этом в своем Инстаграме сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
По его словам, «Золотой голос России» и «Мисс Россия-2003» сыграют свадьбу в столице Чеченской республики, в День города, 5 октября.
Предложение Николай Басков сделал на приёме в честь презентации футбольного клуба «Ахмат» на глазах у сотен человек, среди которых было немало знаменитостей — Тимати, Валерия, Иосиф Пригожин, Игорь Верник, Игорь Крутой, Яна Рудковская и Евгений Плющенко. Рамзан Кадыров по просьбе жениха согласился стать свидетелем на «свадьбе столетия».
Тем временем, Виктория в своем профиле Инстаграм разместила фрагмент советской комедии с крылатой фразой «свадьбы не будет» и пожелала подписчикам хорошего настроения и прекрасного дня. Один из первых комментаторов записи похвалил Викторию за хорошую шутку. Таким образом, состоится ли свадьба, пока неясно.