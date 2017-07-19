В Ростове из-за благотворительного забега перекроют несколько улиц
В донской столице
В донской столице
Так с 23 часов 4 августа до 12 часов 5 августа движение машин прекратят на Театральной площади. В тот же период времени нельзя будет проехать по улице Советской на участке от проспекта Театрального до переулка Продольного.
С 7 до 12 часов 5 августа закроют проезд по улице Большой Садовой на участке от проспекта Ворошиловского до Театрального. В этот же отрезок времени водителям запретят проезд по улице Советской на участке от проспекта Театрального до 4 линии.