Фонд капремонта транслирует работы в режиме онлайн

«Речь идет об установлении видеонаблюдения на объектах капремонта, с помощью которого можно наблюдать за его ходом в режиме онлайн, — говорит врио генерального директора Фонда капитального ремонта Самарской области Михаил Архипов. — К примеру, такая видеокамера установлена на стройплощадке возле дома № 80 на улице Димитрова в Самаре. Это позволит значительно сократить затраты на проведение мероприятий по техническому контролю за капремонтом. К тому же, этой услугой могут воспользоваться сами жильцы дома, представители УК, администрации города или района. Для этого нужно просто зайти на сайт Фонда капитального ремонта».

В Самарской области при капремонте МКД укоренилась и практика утепления фасадов жилых домов. Особенно в панельных зданиях.

«Мы обязательно проводим энергоаудит многоквартирных домов, жильцы которого выбрали на своих общих собраниях капитальный ремонт фасадов, — поясняет Михаил Архипов. — Если на приборах тестирования мы видим обильный красный цвет, значит здесь идет утечка тепла, что особенно ощутимо в отопительный период и серьезно сказывается на оплате теплоэнергии».

Это позволит значительно сократить затраты на проведение мероприятий по техническому контролю за капремонтом. К тому же, этой услугой могут воспользоваться сами жильцы дома, представители УК, администрации города или района.

При утеплении используются высококачественные минераловатные плиты, клеевой состав, затем накладывается штукатурный слой и потом фасад окрашивается заново. Такой многослойный капитальный ремонт, по утверждению строителей, не только хорошо утепляет фасад, но и укрепляет его от всевозможных трещин и разломов.

Ранее глава региона Николай Меркушкин настоятельно рекомендовал при проведении капитального ремонта использовать стройматериалы самарских производителей. Это значительно уменьшает затраты работ, а по качеству они ничуть не хуже завозных. И средства не уходят из губернии, а аккумулируются у нас в области. Этим рекомендациям и следует региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта».

«У нас полное взаимопонимание со строителями, — делится председатель ЖСК-253 на ул. Димитрова, 80 Геннадий Пайдоверов. — Они прислушиваются к нашим замечаниям и пожеланиям. Наш дом был построен в 80-х годах. На собрании мы решили, что необходимо капитально отремонтировать фасад, когда узнали, что дом вошел в областную программу капремонта МКД. Тем более, что он включает в себя и утепление здания, замену окон на лестничных пролетах, ремонт входа. Зимой, во время крепких морозов, у нас в квартирах бывает прохладно. При включении нашего адреса в областную программу, думаю, не последнюю роль сыграло то, что собираемость взносов за капремонт в нашем доме довольно высока — около 90%. Но мы работаем над тем, чтобы она стала стопроцентной».

Стоит отметить четко налаженную организацию труда подрядной организации ООО «Проект-С» — Первой строительной компании.

«Мы выполняем капитальный ремонт на многих объектах, — говорит главный инженер Первой строительной компании Д. Г. Иливицкий. — До октября должны закончить большую часть работ. Жильцы довольны, потому что кроме капитального обновления зданий мы делаем их более энергосберегающими и нарядными».



Николай Меркушкин, губернатор Самарской области: