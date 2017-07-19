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17:23 (мск), источник: РИАЦ

Маленьких волгоградцев приглашают смотреть мультики на открытом воздухе

Летняя киноплощадка расположится на площади Советской в Ворошиловском районе Волгограда. Ближайший показ мультфильмов запланирован на 21 июля.

Как рассказали в МУ «Молодежный центр Ворошиловского района», который является организатором, маленьким волгоградцам покажут известные советские мультфильмы и сказки.

Киноплощадка под открытым небом будет работать каждую пятницу до конца лета. Начало показа в 20.00.

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