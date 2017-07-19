Маленьких волгоградцев приглашают смотреть мультики на открытом воздухе
Летняя киноплощадка расположится на площади Советской в Ворошиловском районе Волгограда. Ближайший показ мультфильмов запланирован на 21 июля.
Летняя киноплощадка расположится на площади Советской в Ворошиловском районе Волгограда. Ближайший показ мультфильмов запланирован на 21 июля.
Как рассказали в МУ «Молодежный центр Ворошиловского района», который является организатором, маленьким волгоградцам покажут известные советские мультфильмы и сказки.
Киноплощадка под открытым небом будет работать каждую пятницу до конца лета. Начало показа в 20.00.