В центре Москвы отремонтируют 115-летний жилой дом
Здание 1902 года постройки расположено в Мерзляковском переулке.
Здание 1902 года постройки расположено в Мерзляковском переулке.
В центре Москвы отремонтируют 115-летний жилой дом. Здание 1902 года постройки расположено в Мерзляковском переулке. Об этом во вторник, 18 июля, сообщается на сайте Москомэкспертизы.
«Проектные решения в рамках проведения капитального ремонта предусматривают фасадные работы, ремонт и окрашивание цоколя, чердачных помещений, балконов, а также мест общего пользования. В ходе работ архитектурный облик здания останется неизменным», — рассказал глава ведомства Валерий Леонов.
Специалисты также заменят кровельное покрытие, окрасят и очистят от следов коррозии металлические конструкции. На лестничных клетках установят новые оконные блоки, оконные рамы починят и оштукатурят. Стены здания заново окрасят и покроют слоем антисептика.