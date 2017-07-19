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17:17 (мск), источник: Мослента

В центре Москвы отремонтируют 115-летний жилой дом

Здание 1902 года постройки расположено в Мерзляковском переулке.

В центре Москвы отремонтируют 115-летний жилой дом. Здание 1902 года постройки расположено в Мерзляковском переулке. Об этом во вторник, 18 июля, сообщается на сайте Москомэкспертизы.

«Проектные решения в рамках проведения капитального ремонта предусматривают фасадные работы, ремонт и окрашивание цоколя, чердачных помещений, балконов, а также мест общего пользования. В ходе работ архитектурный облик здания останется неизменным», — рассказал глава ведомства Валерий Леонов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Специалисты также заменят кровельное покрытие, окрасят и очистят от следов коррозии металлические конструкции. На лестничных клетках установят новые оконные блоки, оконные рамы починят и оштукатурят. Стены здания заново окрасят и покроют слоем антисептика.

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