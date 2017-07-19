Сброс воды на Волжской ГЭС продлен до первой недели августа

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

По словам специалистов, последний раз такой длительный паводок был в 1994 году.

Затопленные луга, пляжи, излюбленные для рыбалки места. Такого длительного половодья, растянувшегося до конца июля, волгоградцы не помнят. В полноводных весной ериках и затонах к этому времени уровень воды обычно значительно падает, а многие и вовсе пересыхают. Но только не в этом году.

Сейчас через волжский гидроузел проходит около 16 тысяч кубометров воды в секунду. По словам специалистов, такой объем пропускаемой воды может продержаться вплоть до начала августа. Основная причина — сильные дожди в центральной части России.

Сергей Бологов, директор филиала ПАО «РусГидро» — «Волжская ГЭС»: «Водохранилища почти полностью набрали свой объем, и ресурсов для регулирования стало меньше. В связи с этим с середины июля фактически все станции работают в транзитном режиме для поддержания отметок водохранилищ на предельно допустимых отметках».

Такой щедрый приток воды, утверждают специалисты, не может не сказаться на состоянии флоры и фауны региона, а в первую очередь, на экосистеме Волго-Ахтубинской поймы. С момента создания парка, а это без малого 20 лет, пойма переживала разные времена. Однако такого длительного сброса и обилия воды не было никогда.

Наталья Лопанцева, директор природного парка «Волго-Ахтубинская пойма»: «Разные биоты, конечно, будут реагировать по-разному. Если сказать для птиц некоторых, это, в принципе, неплохо, потому что у них появилась кормовая база. Для дубрав это очень хорошо, потому что они на протяжении уже такого времени пропитываются водой, все травы, деревья, растения поглощают воду».

Максим Лубягин — подводный охотник с многолетним стажем, а также один из инициаторов проекта «Живи, Волга» рассказывает, что некоторые представители речной фауны остро отреагировали на обилие воды. Многие водные обитатели были дезориентированы.

Максим Лубягин, подводный охотник: «Рыба ведет себя совсем по-другому. Многие туристические базы приостановили свою работу, потому что там, где раньше ловили леща или жереха, его просто нет там. Тот же толстолобик и белый амур, который каждый год к нам в низовья Волги приходит на нерест. Обычно это быстро происходит. Пик — рыба вышла, ушла и скатилась. А тут она туда-сюда ходила, останавливалась, потому что уровень воды постоянно менялся».

Специалисты уверены в одном: обилие влаги и большой приток воды в волгоградский засушливый регион принесет все же больше плюсов, чем минусов.

Владимир Федин, житель г. Краснослободска: «Минусов тут может быть один — два. Сейчас в пойму нельзя далеко выехать. Я езжу по пойме, и сейчас там очень много воды, почти как в весенний паводок, и проехать далеко нельзя. Это минус и тут же плюс — слава богу, природа отдыхает от нас, людей. Потому что мы наносим вред ей очень большой».