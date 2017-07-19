Сброс воды на Волжской ГЭС продлен до первой недели августа

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"
По словам специалистов, последний раз такой длительный паводок был в 1994 году.
Затопленные луга, пляжи, излюбленные для рыбалки места. Такого длительного половодья, растянувшегося до конца июля, волгоградцы не помнят. В полноводных весной ериках и затонах к этому времени уровень воды обычно значительно падает, а многие и вовсе пересыхают. Но только не в этом году.
Сейчас через волжский гидроузел проходит около 16 тысяч кубометров воды в секунду. По словам специалистов, такой объем пропускаемой воды может продержаться вплоть до начала августа. Основная причина — сильные дожди в центральной части России.
Сергей Бологов, директор филиала ПАО «РусГидро» — «Волжская ГЭС»: «Водохранилища почти полностью набрали свой объем, и ресурсов для регулирования стало меньше. В связи с этим с середины июля фактически все станции работают в транзитном режиме для поддержания отметок водохранилищ на предельно допустимых отметках».
Такой щедрый приток воды, утверждают специалисты, не может не сказаться на состоянии флоры и фауны региона, а в первую очередь, на экосистеме Волго-Ахтубинской поймы. С момента создания парка, а это без малого 20 лет, пойма переживала разные времена. Однако такого длительного сброса и обилия воды не было никогда.
Наталья Лопанцева, директор природного парка «Волго-Ахтубинская пойма»: «Разные биоты, конечно, будут реагировать по-разному. Если сказать для птиц некоторых, это, в принципе, неплохо, потому что у них появилась кормовая база. Для дубрав это очень хорошо, потому что они на протяжении уже такого времени пропитываются водой, все травы, деревья, растения поглощают воду».
Максим Лубягин — подводный охотник с многолетним стажем, а также один из инициаторов проекта «Живи, Волга» рассказывает, что некоторые представители речной фауны остро отреагировали на обилие воды. Многие водные обитатели были дезориентированы.
Максим Лубягин, подводный охотник: «Рыба ведет себя совсем по-другому. Многие туристические базы приостановили свою работу, потому что там, где раньше ловили леща или жереха, его просто нет там. Тот же толстолобик и белый амур, который каждый год к нам в низовья Волги приходит на нерест. Обычно это быстро происходит. Пик — рыба вышла, ушла и скатилась. А тут она туда-сюда ходила, останавливалась, потому что уровень воды постоянно менялся».
Специалисты уверены в одном: обилие влаги и большой приток воды в волгоградский засушливый регион принесет все же больше плюсов, чем минусов.
Владимир Федин, житель г. Краснослободска: «Минусов тут может быть один — два. Сейчас в пойму нельзя далеко выехать. Я езжу по пойме, и сейчас там очень много воды, почти как в весенний паводок, и проехать далеко нельзя. Это минус и тут же плюс — слава богу, природа отдыхает от нас, людей. Потому что мы наносим вред ей очень большой».
Сейчас, по словам специалистов, приток воды начал медленно сокращаться. Однако сброс воды продлится еще как минимум две недели.