В Верхнем Мамоне детский сад переоборудуют для детей-инвалидов
На ремонт и покупку оборудования выделили 1 млн рублей.
На ремонт и покупку оборудования выделили 1 млн рублей.
Детский сад № 1 переоборудуют для
В учреждении появился пандус, переоборудовали санитарную комнату, установили поручни и специальные таблички и знаки. В здании также установят мобильный телескопический пандус, закупят оборудование для игр и обучения.
На эти цели выделили один млн рублей в рамках государственной программы «Доступная среда» из областного и федерального бюджетов. Работы планируют завершить в четверг, 20 июля. Верхнемамонский детский сад № 1 посещает 13 детей с ограниченными возможностями здоровья.