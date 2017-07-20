Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тренер Тарасова поставила «диагноз» фигуристке Юлии Липницкой
Диетолога Пьера Дюкана обвинили в мошенничестве
Кадыров ответил экс-супругу задержанной в Турции
Российских дачников ждут нововведения
Кадыров анонсировал свадьбу Баскова и Лопыревой
Что известно о будущем после США в РоссииПрезидент США Дональд Трамп выдвинул на пост посла в России экс-губернатора штата Юта, бывшего американского посла в Китае Джона Хантсмана
Найдены актеры на роли Аладдина и Жасмин в фильме Гая Ричи
Снова вместе: Петров и Старшенбаум на первых кадрах ленты «Т-34»
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить
Новые ПДД: рассказываем, как нужно возить детей
Протестующие на Украине: власти страны решили, что они тут короли
Путин вмешался в постройку "Арктики" из-за Украины
Кейт Миддлтон надела роскошное летнее платье с цветами (фото)
Кадыров анонсировал свадьбу Баскова и Лопыревой
Сразу 3 судна сели на мель на Украине из-за погоды - СМИ
СМИ: Россия удивит весь мир новым супероружием ВМФ
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
07:55 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Верхнем Мамоне детский сад переоборудуют для детей-инвалидов

На ремонт и покупку оборудования выделили 1 млн рублей.

Детский сад № 1 переоборудуют для детей-инвалидов в Верхнем Моамоне. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила заведующая детским садом Татьяна Грязева.

В учреждении появился пандус, переоборудовали санитарную комнату, установили поручни и специальные таблички и знаки. В здании также установят мобильный телескопический пандус, закупят оборудование для игр и обучения.

На эти цели выделили один млн рублей в рамках государственной программы «Доступная среда» из областного и федерального бюджетов. Работы планируют завершить в четверг, 20 июля. Верхнемамонский детский сад № 1 посещает 13 детей с ограниченными возможностями здоровья.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Воронежский суд отстранил Павла Пономарева от должности главы Хохольского района
Трамп рассказал о неформальной встрече с Путиным в Гамбурге
В Госдуме предложили пожизненные сроки за вербовку террористов
СМИ узнали о возможном списании 1 трлн руб. долгов россиян
Россия завоевала пятое золото на ЧМ по водным видам спорта
СМИ: Трамп свернет программу ЦРУ по поддержке повстанцев в Сирии
Россия предложила принять в СБ ООН развивающиеся страны Азии
У Джона Маккейна диагностировали опухоль мозга
Спорт
«Зенит» — «Рубин»: Дриусси заменит Дзюбу? В субботу «Зенит» проведет первый домашний матч в сезоне-2017/18. Рассказываем о том, чего ждать от его игры с «Рубином»
Авто
В мире появился новый автопроизводитель Компания, пообещавшая сделать автомобиль, в котором можно испытать перегрузку 2g, получила статус автопроизводителя
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Бен Аффлек отказался от съемок в фильме ради здоровья От участия в работе над фильмом «Тройная граница» ранее уже отказались Ченнинг Татум и Том Харди
Недвижимость
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Ипотека для пенсионеров - на что можно рассчитывать?
В России падают цены на вторичное жилье
Российских дачников ждут нововведения
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
Принцесса Шарлотта донашивает обувь за дядей Внимательные поклонники королевского семейства выяснили, что двухлетняя дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма – Шарлотта – донашивает туфли своего дяди, принца Гарри, который надевал их более 30 лет тому назад.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь