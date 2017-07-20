В Верхнем Мамоне детский сад переоборудуют для детей-инвалидов

Детский сад № 1 переоборудуют для детей-инвалидов в Верхнем Моамоне. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила заведующая детским садом Татьяна Грязева.

В учреждении появился пандус, переоборудовали санитарную комнату, установили поручни и специальные таблички и знаки. В здании также установят мобильный телескопический пандус, закупят оборудование для игр и обучения.