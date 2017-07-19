Москвичи смогут воспользоваться первыми летающими такси в 2018 году
МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Первые летающие такси могут появиться в Москве уже в 2018 году, если данный проект будет одобрен на законодательном уровне. Как сообщил ТАСС руководитель российской компании ОКБ «АТМ грузовые дроны», которая испытывает беспилотное аэротакси в одном из столичных технопарков, Александр Атаманов, поездка на данном виде транспорта будет равна по стоимости обычному такси, но пассажиры смогут добраться в пункт назначения значительно быстрее.