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18:34 (мск), источник: ТАСС

Москвичи смогут воспользоваться первыми летающими такси в 2018 году

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Первые летающие такси могут появиться в Москве уже в 2018 году, если данный проект будет одобрен на законодательном уровне. Как сообщил ТАСС руководитель российской компании ОКБ «АТМ грузовые дроны», которая испытывает беспилотное аэротакси в одном из столичных технопарков, Александр Атаманов, поездка на данном виде транспорта будет равна по стоимости обычному такси, но пассажиры смогут добраться в пункт назначения значительно быстрее.

«Тема достаточно обширная, она включает в себя не только технические вещи, которые нам удалось преодолеть, но и юридические аспекты. У нас есть инициатива по внесению изменений в действующее законодательство для того, чтобы вообще стало реальным применение персональных дронов для перевозки человека и груза», — сказал он.

Позиция правительства Москвы позитивная, но это зависит еще от федеральных властей, если нам удастся это сделать, то Москва будет одной из самых инновационных столиц мира. Я думаю, что самый позитивный сценарий это один год.
Александр Атаманов
Руководитель российской компании ОКБ «АТМ грузовые дроны»

Для этого, по его словам, необходимо «выделить небольшой эшелон порядка 10−15 метров над поверхностью земли, над эстакадами, путепроводами, реками, железной дорогой, где и так двигается транспорт».

Во время загрузки произошла ошибка.

Аэротакси «тестируется на закрытых территориях — в технополисе “Москва” и в Сколкове — для того, чтобы не согласовывать полет по неработающему законодательству».

Без пробок и в десятки раз быстрее

Атаманов пояснил, что на первом этапе сервис будет доступен только для поездок на небольшие расстояния, для пользования аэротакси надо будет скачать мобильное приложение, стоимость поездки ничем не будет отличаться от действующих тарифов такси.

Вы идете по улице, вам нужно срочно переместиться с Тверской на «Красный октябрь». Вы достаете смартфон, открываете приложение, нажимаете «вызвать дрон-такси», и на смартфоне вам показывают — пройдите на ближайшую парковку за углом, два метра. Вы проходите на эту парковку, а сверху с неба опускается летающая капсула, вы в нее садитесь, и она вас отвозит на «Красный октябрь.
Александр Атаманов
Руководитель российской компании ОКБ «АТМ грузовые дроны»

Преимуществом передвижения на аэротакси Атаманов считает скорость и полное отсутствие пробок. «Во-первых, здесь у нас нет пробок в принципе, мы не стоим не ждем трафика, и светофоров нет. Любое перемещение будет в десятки раз быстрее, чем на наземном транспорте. Второе, пролететь над Москвой даже на 5−10 метрах это гораздо более приятный маршрут», — подчеркнул он.

Ранее в среду руководитель столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин сообщил, что в Москве ведутся работы по созданию аэротакси, которые в будущем могут курсировать в столице наряду с обычными транспортными средствами. По словам Фурсина, дрон-такси можно использовать для перевозки людей как пилотируемым, так и беспилотным способом.

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