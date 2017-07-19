День ВМФ в Севастополе 2017: программа празднования с 27 по 30 июля

День Военно-Морского Флота России масштабно отметят 30 июля, однако в Севастополе праздничные мероприятия начнутся с 27 июля. «Комсомолка» узнала, как будут удивлять гостей и жителей города, и что конкретно запланировано ко Дню ВМФ в Севастополе.

Генеральная репетиция парада кораблей и военно-спортивного праздника в честь Дня ВМФ России пройдет в Севастопольской бухте 27 июля с 09.00 до 11.35.

На следующий день — в пятницу, 28 июля, всех желающих приглашают на праздничный концерт в честь Дня ВМФ, который пройдет в Доме офицеров ЧФ с 15.00 до 17.30.

В субботу, 29 июля, с 15.00 до 15.30 на Графской пристани запланирована торжественная встреча катеров экспедиции «Голубое ожерелье России — 2017».

А с 16.00−17.00 — закрытие XII теннисного турнира «Большая бескозырка — 2017» (Спортивный центр (МиФП) ФАУ ЦСКА в г. Севастополе, площадь П. С. Нахимова).

Далее на площади Нахимова с 19.00 до 21.00 пройдет Гала-концерт лауреатов XVII Открытого республиканского молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие Йолдызлык».

И, наконец, в саму дату празднования, 30 июля, мероприятия начнутся с самого утра.

С 08.30 до 08.45 — возложение венков и цветов к Мемориалу героическим защитникам Севастополя 1941−1942 гг.

С 08.45 — 09.00 — в Севастопольской бухте пройдет торжественный подъем Государственного и Военно-морского флага, флагов расцвечивания на кораблях и судах Черноморского флота.

После чего не стоит расходиться, так как публику ждет самое интересное.

С 09.00 до 11.35 — парад кораблей и военно-спортивный праздник в честь Дня ВМФ России.

После парада желающие смогут увидеть на площади Нахимова выставку вооруженной и военной техники, которая будет открыта с 12.00 до 18.00.

В это же время анонсирован день открытых дверей в Музее ЧФ и Военно-историческом музее фортификационных сооружений.

А кто ни разу не был на военном корабле, сможет восполнить этот пробел и совершить экскурсию, пройдя по палубе корабля, совершавшего военные задачи в море. Посетить корабли Черноморского флота жители и гостями города-героя смогут с 14.00 до 18.00 в Севастопольском морском порту.

С 19.00 до 21.45 — праздничный гала-концерт артистов российской эстрады, Севастополя и Черноморского флота. Он состоится на сцене, расположенной на площади Нахимова.

Кульминацией празднования станет артиллерийский салют и фейерверк в акватории Севастопольской бухты. Занимайте места поудобнее с 22.00. В течение получаса горожан ждет феерия красок в небе.

ПАРАД КОРАБЛЕЙ.

30 июля в Севастопольской бухте вас ждут следующие зрелища:

10.00 — 10.10 — «Театрализованное представление по истории создания и боевому пути Черноморского флота» (артисты драмтеатра ЧФ, униформисты клубов любителей истории).

10.10 — 10.14 — «Открытие военно-спортивного праздника» (рквп «Самум», 4 противодиверсионных катера, 3 вертолета Ми-8).

10.14 — 10.18 — «Разведывательный поиск и уничтожение минных заграждений противника тральными силами флота» (2 морских тральщика).

10.18 — 10.22 — «Развертывание подводной лодки в район боевых действий» (1 пл).

10.22 — 10.23 — «Авиационная доразведка противодесантной обороны противника с истребительным прикрытием» (4 самолета Су-24мр, 2 — Су-27).

10.23 — 10.29 -«Поиск и уничтожение подводных лодок противника противолодочной авиацией» (2 вертолета Ка-27, 1 самолет Бе-12).

10.29 — 10.33 — «Уничтожение обнаруженных подводных лодок противника противолодочными силами флота» (2 мпк).

10.33 — 10.38 — «Завоевание господства в районе высадки, артиллерийский бой с надводными кораблями противника» (2 рка, 2 пка).

10.38 — 10.39 — «Авиационная огневая подготовка высадки десанта» (4 самолета Су-25).

10.39 — 10.40 — «Пролет воздушного пункта управления командира сил высадки» (1самолет Ту-134а).

10.40 — 10.44 — «Огневое подавление противодесантной обороны противника» (6 самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», 3 реактивные системы залпового огня «Град»).

10.44 — 10.56 — «Бой за высадку морского десанта» (2 больших десантных корабля, 20 бронетранспортера БТР-82, 2 БТР-80).

10.56 — 10.57 — «Авиационное огневое сопровождение действий войск десанта на берегу» (4 вертолета Ка-52).

10.57 — 11.04 — «Захват плацдарма высадки с демонстрацией приемов рукопашного боя на парадном плавпричале» (6 быстроходных катеров БЛ-680, взвод морской пехоты).

11.04 — 11.10 — «Освобождение захваченного террористами судна» (экологическое судно «Петр Градов», 3 катера БЛ-680, патрульный катер типа «Раптор», десантный катер, 20 человек личного состава подразделения специального назначения, вертолет Ми-8).

11.10 — 11.20 — «Спасение экипажа судна, потерпевшего бедствие» (вспомогательное судно, быстроходные катера, аварийно-спасательная группа, самолет АН-26, вертолет КА-27).

11.20 — 11.28 — «Фонтаны на воде. Вальс буксиров» (пожарные и аварийно-спасательные суда и катера, рейдовые буксиры, крейсерские яхты).

11.28 — 11.35 — «Групповой прыжок парашютистов с дымами и флагами. Окончание военно-спортивного праздника» (самолет АН-26, парашютисты, быстроходные катера).

КСТАТИ.