Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Друг больного раком Задорнова рассказал о планах артиста
9 вредных советов загорающим
«Не умеет одеваться»: светская львица об Ольге Кабо на вечеринке
Ипотека для пенсионеров: на что они могут рассчитывать
Кейт Миддлтон надела роскошное летнее платье с цветами (фото)
Где на Руси жить хорошо: индекс самых комфортных городов Москва возглавила рейтинг качества городской жизни среди российских городов-миллионников
Умер актер Мартин Ландау
Шарлиз Терон лишилась двух зубов во время подготовки к съемкам
В мире появился новый автопроизводитель
В Китае вокруг рекламы Audi разгорелся скандал
СМИ: Басков сказал, как Кадыров ускорил его свадьбу с Лопыревой
СМИ: Яна Чурикова откровенно поведала об анорексии
Кейт Миддлтон надела роскошное летнее платье с цветами (фото)
Кадыров анонсировал свадьбу Баскова и Лопыревой
На юге Украины сели на мель 3 судна – СМИ
СМИ: Россия удивит весь мир новым супероружием ВМФ
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
17:46 (мск), источник: Комсомольская правда

День ВМФ в Севастополе 2017: программа празднования с 27 по 30 июля

Гостям и жителям города-героя покажут парад кораблей и артиллерийский салют.

День Военно-Морского Флота России масштабно отметят 30 июля, однако в Севастополе праздничные мероприятия начнутся с 27 июля. «Комсомолка» узнала, как будут удивлять гостей и жителей города, и что конкретно запланировано ко Дню ВМФ в Севастополе.

Генеральная репетиция парада кораблей и военно-спортивного праздника в честь Дня ВМФ России пройдет в Севастопольской бухте 27 июля с 09.00 до 11.35.

На следующий день — в пятницу, 28 июля, всех желающих приглашают на праздничный концерт в честь Дня ВМФ, который пройдет в Доме офицеров ЧФ с 15.00 до 17.30.

В субботу, 29 июля, с 15.00 до 15.30 на Графской пристани запланирована торжественная встреча катеров экспедиции «Голубое ожерелье России — 2017».

А с 16.00−17.00 — закрытие XII теннисного турнира «Большая бескозырка — 2017» (Спортивный центр (МиФП) ФАУ ЦСКА в г. Севастополе, площадь П. С. Нахимова).

Далее на площади Нахимова с 19.00 до 21.00 пройдет Гала-концерт лауреатов XVII Открытого республиканского молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие Йолдызлык».

И, наконец, в саму дату празднования, 30 июля, мероприятия начнутся с самого утра.

С 08.30 до 08.45 — возложение венков и цветов к Мемориалу героическим защитникам Севастополя 1941−1942 гг.

С 08.45 — 09.00 — в Севастопольской бухте пройдет торжественный подъем Государственного и Военно-морского флага, флагов расцвечивания на кораблях и судах Черноморского флота.

После чего не стоит расходиться, так как публику ждет самое интересное.

С 09.00 до 11.35 — парад кораблей и военно-спортивный праздник в честь Дня ВМФ России.

После парада желающие смогут увидеть на площади Нахимова выставку вооруженной и военной техники, которая будет открыта с 12.00 до 18.00.

В это же время анонсирован день открытых дверей в Музее ЧФ и Военно-историческом музее фортификационных сооружений.

А кто ни разу не был на военном корабле, сможет восполнить этот пробел и совершить экскурсию, пройдя по палубе корабля, совершавшего военные задачи в море. Посетить корабли Черноморского флота жители и гостями города-героя смогут с 14.00 до 18.00 в Севастопольском морском порту.

С 19.00 до 21.45 — праздничный гала-концерт артистов российской эстрады, Севастополя и Черноморского флота. Он состоится на сцене, расположенной на площади Нахимова.

Кульминацией празднования станет артиллерийский салют и фейерверк в акватории Севастопольской бухты. Занимайте места поудобнее с 22.00. В течение получаса горожан ждет феерия красок в небе.

ПАРАД КОРАБЛЕЙ.

30 июля в Севастопольской бухте вас ждут следующие зрелища:

10.00 — 10.10 — «Театрализованное представление по истории создания и боевому пути Черноморского флота» (артисты драмтеатра ЧФ, униформисты клубов любителей истории).

10.10 — 10.14 — «Открытие военно-спортивного праздника» (рквп «Самум», 4 противодиверсионных катера, 3 вертолета Ми-8).

10.14 — 10.18 — «Разведывательный поиск и уничтожение минных заграждений противника тральными силами флота» (2 морских тральщика).

10.18 — 10.22 — «Развертывание подводной лодки в район боевых действий» (1 пл).

10.22 — 10.23 — «Авиационная доразведка противодесантной обороны противника с истребительным прикрытием» (4 самолета Су-24мр, 2 — Су-27).

10.23 — 10.29 -«Поиск и уничтожение подводных лодок противника противолодочной авиацией» (2 вертолета Ка-27, 1 самолет Бе-12).

10.29 — 10.33 — «Уничтожение обнаруженных подводных лодок противника противолодочными силами флота» (2 мпк).

10.33 — 10.38 — «Завоевание господства в районе высадки, артиллерийский бой с надводными кораблями противника» (2 рка, 2 пка).

10.38 — 10.39 — «Авиационная огневая подготовка высадки десанта» (4 самолета Су-25).

10.39 — 10.40 — «Пролет воздушного пункта управления командира сил высадки» (1самолет Ту-134а).

10.40 — 10.44 — «Огневое подавление противодесантной обороны противника» (6 самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», 3 реактивные системы залпового огня «Град»).

10.44 — 10.56 — «Бой за высадку морского десанта» (2 больших десантных корабля, 20 бронетранспортера БТР-82, 2 БТР-80).

10.56 — 10.57 — «Авиационное огневое сопровождение действий войск десанта на берегу» (4 вертолета Ка-52).

10.57 — 11.04 — «Захват плацдарма высадки с демонстрацией приемов рукопашного боя на парадном плавпричале» (6 быстроходных катеров БЛ-680, взвод морской пехоты).

11.04 — 11.10 — «Освобождение захваченного террористами судна» (экологическое судно «Петр Градов», 3 катера БЛ-680, патрульный катер типа «Раптор», десантный катер, 20 человек личного состава подразделения специального назначения, вертолет Ми-8).

11.10 — 11.20 — «Спасение экипажа судна, потерпевшего бедствие» (вспомогательное судно, быстроходные катера, аварийно-спасательная группа, самолет АН-26, вертолет КА-27).

11.20 — 11.28 — «Фонтаны на воде. Вальс буксиров» (пожарные и аварийно-спасательные суда и катера, рейдовые буксиры, крейсерские яхты).

11.28 — 11.35 — «Групповой прыжок парашютистов с дымами и флагами. Окончание военно-спортивного праздника» (самолет АН-26, парашютисты, быстроходные катера).

КСТАТИ.

Ко Дню Военно-Морского Флота редакция «Комсомольской правды» — Крым проводит фотоконкурс «Поздравь моряков классным фото!» (подробнее).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Ляпы ЕГЭ 2017: Вред от американцев большой, а польза только от их айфонов
12 мифов и заблуждений о похмелье
Ляпы ЕГЭ 2017: Вред от американцев большой, а польза только от их айфонов
Законопроект о модерации соцсетей заново внесут в Госдуму
СК предъявил первое обвинение после начала борьбы с «борзотой»
Законопроект о мессенджерах одобрен во II чтении
Сурков назвал полезным «хайп» вокруг Малороссии
МВД разрешило останавливать автомобилистов вне постов
Сборная России выиграла пятое золото ЧМ по водным видам спорта
Медведев наградил экс-главу «Почты России» Страшнова
Спорт
«Мы вас повесим». Что происходило на дерби «Динамо» — «Спартак» Рассказываем о классике отечественного футбола — встрече между московскими «Динамо» и «Спартаком»
Авто
В мире появился новый автопроизводитель Компания, пообещавшая сделать автомобиль, в котором можно испытать перегрузку 2g, получила статус автопроизводителя
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Бен Аффлек отказался от съемок в фильме ради здоровья От участия в работе над фильмом «Тройная граница» ранее уже отказались Ченнинг Татум и Том Харди
Недвижимость
Власти определили сумму взносов в фонд защиты дольщиков
В России ужесточат контроль за управляющими компаниями
Суд отклонил жалобу на закон о реновации в Москве
Российских дачников ждут нововведения
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
Киркоров с детьми прилетел в Крым на вертолете Певец впервые взял сына и дочь на гастроли.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь