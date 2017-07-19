В Симферополе в маршрутках стали принимать банковские карты

У жителей и гостей Симферополя появилась возможность рассчитаться за проезд с помощью банковской карты. Новую услугу ввели на маршрутах № 65 «Железнодорожный вокзал — поселок Курцы» и № 98 «Аэропорт “Центральный” — улица Селим-Герай».

— Принимаются карты МИР, Viza и MasterCard, — сообщил директор МУП «Горавтотранс» Денис Майор. — Пока что система оплаты работает в тестовом режиме. Думаю, что туристы, приезжающие в Крым, оценят это нововведение.

Напомним, в Симферополе в муниципальных автобусах, курсирующих по маршрутам № 3, 6, 7, 29, 30, 49, 65, 70, 98, действуют проездные. Карта на неограниченное число поездок стоит 780 рублей в месяц.