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17:49 (мск), источник: Комсомольская правда

В Симферополе в маршрутках стали принимать банковские карты

Оплатить проезд новым способом можно в автобусах № 65 и 98.

У жителей и гостей Симферополя появилась возможность рассчитаться за проезд с помощью банковской карты. Новую услугу ввели на маршрутах № 65 «Железнодорожный вокзал — поселок Курцы» и № 98 «Аэропорт “Центральный” — улица Селим-Герай».

— Принимаются карты МИР, Viza и MasterCard, — сообщил директор МУП «Горавтотранс» Денис Майор. — Пока что система оплаты работает в тестовом режиме. Думаю, что туристы, приезжающие в Крым, оценят это нововведение.

Напомним, в Симферополе в муниципальных автобусах, курсирующих по маршрутам № 3, 6, 7, 29, 30, 49, 65, 70, 98, действуют проездные. Карта на неограниченное число поездок стоит 780 рублей в месяц.

Адреса терминалов, где можно приобрести электронную карту, смотрите здесь.

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