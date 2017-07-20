В Воронеже заявили о незначительных сокращениях в институте МЧС после реорганизации
Однако преподаватели ждут серьёзных кадровых перестановок.
Однако преподаватели ждут серьёзных кадровых перестановок.
Значительных изменений в кадровом составе при реорганизации Воронежского института государственной противопожарной службы МЧС не планируется, сообщило региональное ведомство в среду, 19 июля. Воронежский вуз станет филиалом Ивановской
Однако по данным собственного источника «Вести-Воронеж» в Воронежском институте МЧС, сами преподаватели ожидают серьёзных сокращений. Опасения обосновываются в частности на том, что сейчас рассматривается вопрос о переводе в новом учебном году двух курсов (около 200 курсантов) в Иваново — а это не может не повлечь за собой сокращения преподавателей.
Воронежский институт решили реорганизовать
Одним из вариантов реорганизации института МЧС было создание на его базе учебного центра федеральной противопожарной службы. Однако в феврале 2017 года было принято решение о присоединении института к Ивановской академии.
Воронежский вуз должен стать филиалом Ивановской
Кроме того, с 1 сентября 2017 года все высшие учебные заведения МЧС России будут полностью переведены на европейскую систему обучения, включающую в себя четыре года бакалавриата и два года магистратуры, добавила