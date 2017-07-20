В Воронеже заявили о незначительных сокращениях в институте МЧС после реорганизации

Источник: Вести - Воронеж

Значительных изменений в кадровом составе при реорганизации Воронежского института государственной противопожарной службы МЧС не планируется, сообщило региональное ведомство в среду, 19 июля. Воронежский вуз станет филиалом Ивановской пожарной-спасательной академии осенью 2017 года.

Однако по данным собственного источника «Вести-Воронеж» в Воронежском институте МЧС, сами преподаватели ожидают серьёзных сокращений. Опасения обосновываются в частности на том, что сейчас рассматривается вопрос о переводе в новом учебном году двух курсов (около 200 курсантов) в Иваново — а это не может не повлечь за собой сокращения преподавателей.

Воронежский институт решили реорганизовать из-за наименьшего среди вузов МЧС материально-технического потенциала и числа учащихся, объясняли в МЧС. В ноябре 2016 года президент Владимир Путин снял с должности начальника вуза Александра Гаврилова. На тот момент официальных документов о расформировании вуза еще не было.

Одним из вариантов реорганизации института МЧС было создание на его базе учебного центра федеральной противопожарной службы. Однако в феврале 2017 года было принято решение о присоединении института к Ивановской академии.

Воронежский вуз должен стать филиалом Ивановской пожарной-спасательной академии 1 сентября 2017 года, хотя сотрудники института предполагают, что сроки реорганизации сдвинутся на два месяца.