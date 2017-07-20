С 20 июля на пересечении Московского и Ракитовского шоссе откроют движение «из города» по тоннелю

С 20 июля движение «из города» по Московскому шоссе в районе пересечения с Ракитовским шоссе будет осуществляться по построенному путепроводу тоннельного типа.

Движение «в город» на данном участке будет пущено по тоннелю с 22 июля.

При этом для проведения работ будет закрыто движение над путепроводом, в том числе поворот на Волжское шоссе.