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08:20 (мск), источник: НИА Самара

С 20 июля на пересечении Московского и Ракитовского шоссе откроют движение «из города» по тоннелю

Движение «в город» на данном участке будет пущено по тоннелю с 22 июля.

С 20 июля движение «из города» по Московскому шоссе в районе пересечения с Ракитовским шоссе будет осуществляться по построенному путепроводу тоннельного типа.

Движение «в город» на данном участке будет пущено по тоннелю с 22 июля.

При этом для проведения работ будет закрыто движение над путепроводом, в том числе поворот на Волжское шоссе.

Кроме того, с 24 июля будет перекрыт проезд на улицу Бубнова с Московского шоссе. Движение будет осуществляться через дублер, сообщает пресс-служба облправительства.

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