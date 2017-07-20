В Воронеже подходит к концу строительство первого «Умного дома»
Над проектом работали воронежские и японские специалисты.
Над проектом работали воронежские и японские специалисты.
Солнечные батареи, датчики температуры и света, автоматическая система подачи воздуха — таким будет первый умный жилой дом в Воронеже. Строительство подходит к концу — его сдадут уже в августе.
«Умный дом» — совместный проект воронежских и японских специалистов. По сути, это большая лаборатория для внедрения новейших технологий и области гражданского строительства и изучения влияния их на здоровье человека.
Например, на втором этаже каждая комната здания будет отличаться материалами отделки, освещением, соотношением температуры и влажности. Здесь будут исследовать, в каких условиях человек лучше себя чувствует и эффективнее работает.
Кобаяси Хидэки, представитель строительной компании:
«Мы делаем такие же лабораторные эксперименты в Японии. У нас есть общественные места, похожие на этот дом. Результат эксперимента состоит в том что, комната с хорошей изоляцией, хорошим деревянным настилом создает лучшие условия для состояния человека».
На крыше здания уже установлены солнечные батареи — так будут тестировать энергосберегающую технологию. Строители собираются поставить эксперимент и доказать, что можно вообще отказаться от водонагревателей. После окончания отделочных работ привезут и установят оборудование из Японии. Оно, например, сможет контролировать количество входящих в помещение человек и регулировать подачу свежего воздуха.
Строители обещают — «умный дом» будет доступен не только для студентов.
Сергей Колодяжный, ректор Воронежского опорного технического университета:
«С 1 сентября новые магистранты будут изучать современные японские технологии строительства для их широкого применения на территории Российской Федерации. Помимо лабораторных исследований, отдельные группы, экскурсионные группы, будут постоянно работать на территории данного экспериментального умного дома для ознакомления».