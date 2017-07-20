В Воронеже подходит к концу строительство первого «Умного дома»

Источник: Вести - Воронеж

Солнечные батареи, датчики температуры и света, автоматическая система подачи воздуха — таким будет первый умный жилой дом в Воронеже. Строительство подходит к концу — его сдадут уже в августе.

«Умный дом» — совместный проект воронежских и японских специалистов. По сути, это большая лаборатория для внедрения новейших технологий и области гражданского строительства и изучения влияния их на здоровье человека.

Например, на втором этаже каждая комната здания будет отличаться материалами отделки, освещением, соотношением температуры и влажности. Здесь будут исследовать, в каких условиях человек лучше себя чувствует и эффективнее работает.

Кобаяси Хидэки, представитель строительной компании:

«Мы делаем такие же лабораторные эксперименты в Японии. У нас есть общественные места, похожие на этот дом. Результат эксперимента состоит в том что, комната с хорошей изоляцией, хорошим деревянным настилом создает лучшие условия для состояния человека».

На крыше здания уже установлены солнечные батареи — так будут тестировать энергосберегающую технологию. Строители собираются поставить эксперимент и доказать, что можно вообще отказаться от водонагревателей. После окончания отделочных работ привезут и установят оборудование из Японии. Оно, например, сможет контролировать количество входящих в помещение человек и регулировать подачу свежего воздуха.

Строители обещают — «умный дом» будет доступен не только для студентов.

Сергей Колодяжный, ректор Воронежского опорного технического университета: