Дожди и град пройдут на большей части Казахстана в четверг, 20 июля.

Источник: Informburo.kz

Прогноз погоды на 20 июля по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».

В Астане ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер северо-западный 9−14 м/с. Температура ночью 11−13 тепла, днём столбик термометра поднимется до 24−26 тепла.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0−5 м/с. Температура ночью составит 19−21 тепла, днём от 31 до 33 градусов по Цельсию.

В Акмолинской области местами кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ночью и утром местами туман. Ветер местами 15−20 м/с. Температура воздуха ночью составит от 11 до 16 градусов тепла, днём от 22 до 27.

На территории Актюбинской области местами кратковременный дождь, гроза, возможен град. Порывы ветра местами будут достигать 15−20 м/с. Ночная температура от 15 до 20 тепла, днём столбик термометра поднимется до 30−35, местами +38 градусов.

В Алматинской области днём местами дождь, гроза, возможен град, усиление ветра до 15−20 м/с. Температура ночью от 15 до 20 тепла, местами +10, днём 25−30, местами +33.

В Атырауской области местами дождь, гроза, возможен град. Порывы ветра при грозе могут достигать 15−20 м/с. Ночью 18−23 тепла, днём 33−38 градусов тепла, местами до +41.

В Восточно-Казахстанской области ожидается местами кратковременный дождь, гроза, возможен град. Порывы ветра могут достигать до 15−20 м/с. Температура воздуха составит ночью 5−10 градусов. Днём ожидается 18−23, местами до +26 градусов.

День без осадков прогнозируют в Жамбылской области. Ветер до 15−20 м/с. Температура ночью составит от 15 до 20 тепла, местами всего +10. Дневная температура по области 30−35, местами +27.

В Западно-Казахстанской области переменная облачность, местами дождь, гроза, возможен град. Температура воздуха ночью составит 18−23 тепла, днём жара до 33−38, а местами до +41 градуса по Цельсию.

На территории Карагандинской области небольшая облачность, без осадков, ночью и утромсиноптики не исключают туман. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 10 до 26 тепла.

В Костанайской области переменная облачность, временами дождь, гроза. Порывы ветра при грозе могут достигать 15−20 м/с. На территории региона ожидается от 13 тепла ночью до 27 тепла днём.

Жаркая погода без осадков ожидает жителей Кызылординской области. Температура воздуха ночью составит 15−20 тепла, местами +12, днём 33−38, местами до +41 жары.

На территории Мангистауской области местами кратковременный дождь, гроза, возможен град. При этом синоптики также предупреждают о сильной жаре. Порывы ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью составит 20−25 тепла, днём столбик термометра поднимется до +38, местами до +41.

В Павлодарской области ночью местами дождь, гроза, возможен град. Ветер 15−20 м/с. Температура воздуха составит ночью 8−13 тепла, днём воздух прогреется до 23−28, местами до +31.

Сильная гроза с порывами ветра до 15−20 м/с ожидается в Северо-Казахстанской области. Возможен град. Ночью температура воздуха составит 10−15 тепла, местами +16, днём от 23 до 28 тепла, местами +31.